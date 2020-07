Dordogne : Oxmo Puccino, Pomme, Francis Huster et les Tambours du Bronx attendus à Sarlat

Danse, cirque, concert, théâtre, il y en aura pour tous les goûts au centre culturel de Sarlat à partir de septembre prochain. Le centre a présenté son programme détaillé pour la saison 2020/2021. Une vingtaine de spectacles sont prévus à la salle Paul Eluard.

En tête d'affiches notamment, le chanteur Oxmo Puccino, Debout sur le Zinc ou encore les Tambours du Bronx seuls et accompagnés pour une première représentation du comédien Francis Huster, la chanteuse Pomme et l'humoriste Guillaume Meurice. Il y aura aussi du cirque et des spectacles de clown avec le festival "Festival Ciné Clown" entre décembre et janvier prochain. Les spectateurs pourront également voir de la danse avec "Dance'n speak easy" et de l'opéra avec "Castor et Pollux".

La billetterie est désormais ouverte en ligne

La billetterie pour acheter vos places pour les spectacles est désormais accessible sur internet mais aussi par téléphone, par mail et directement au centre, rue Gaubert à Sarlat. Des pass sont mis en place pour voir plusieurs spectacles à moindre coût : le Pass A qui donne accès à tous les spectacle pour un montant de 210 euros, et le Pass B qui donne accès à huit spectacles pour 120 euros. Cela revient environ à 15 euros l'entrée pour chaque spectacle.

Des places à gagner en écoutant France Bleu Périgord

France Bleu Périgord vous fera également gagner des places pour le spectacle de danse "Dance'n speak easy" programmé le vendredi 9 octobre, le concert de Debout sur le Zinc le jeudi 15 octobre, Oxmo Puccino le vendredi 6 novembre, le concert des Tambours du Bronx avec Francis Huster le samedi 21 novembre, le concert de Pomme le vendredi 26 février, le concert classique Rameau le 3 avril, pour le spectacle de l'humoriste Vérino le mercredi 2 décembre prochain et pour le spectacle/concert de Guillaume Meurice le samedi 17 avril.

Il y a aura aussi des places à gagner pour le Festival Cité Clown et notamment pour le spectacle Trois clowns le vendredi 29 janvier, Chiche Capon le 30 janvier, le spectacle Laughton et le Cirque le Roux. Restez à l'écoute !