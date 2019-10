Dordogne : Party 80 va ambiancer le Palio avec les plus grands tubes de cette décennie

Boulazac, Boulazac Isle Manoire, France

Les chanteurs des années 80 seront au Palio le 17 juin 2020 pour "Party 80". Les producteurs des tournées "RFM Party 80" et "Stars 80" ont créé un nouveau spectacle.

Vous pourrez voir notamment Patrick Hernandez sur scène chanter son plus grand tube "Born to be Alive", mais aussi Sabrina, Emile et Images, Jean-Luc Lahaye, Jean-Pierre Mader, Plastic Dinglers ou encore Joniece Jamison et William Début de soirée.

Les places sont en vente sur le site du Palio et sur les billetteries en ligne habituelles. Le prix des places varie entre 48,80 et 59,80 euros. Le prix pour les enfants de moins de 12 ans est de 32,80.