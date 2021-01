Dordogne : plus de 200 disques vinyles en prêt à Périgueux

Les amateurs de musique pourront désormais emprunter des vinyles à la Médiathèque Pierre Fanlac de Périgueux. La structure propose plus de 200 références en prêt à partir de ce samedi 30 janvier.

Les 200 vinyles ont été achetés à la "Démothèque" le dernier disquaire indépendant de Dordogne. Parmi les références, des labels et des groupes périgourdins comme Some Produkt et Day Off. Un exemplaire de chaque album conservé dans les collections patrimoniales explique la mairie de Périgueux dans un communiqué.