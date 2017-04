Dordogne : pour ses quatre mois, Lascaux IV fête son 100 000ème visiteur

Point d'étape pour Lascaux IV, quatre mois jour pour jour après son ouverture au public, le Centre international de l'art pariétal atteint son 100 000ème visiteur. Les touristes étrangers - espagnols, anglais... - représentent 23% de ces visiteurs.

On a l'impression que c'était hier. Déjà quatre mois que le Centre international de l'art pariétal Montignac-Lascaux a ouvert ses portes au public. Quatre mois après, le week-end de Pâques, le nouveau site géré par la Sémitour, accueille son 100 000ème visiteur.

"Aujourd'hui, Lascaux fonctionne"

"C'est un succès considérable, 100 000 visiteurs c'est beaucoup", s'enthousiasme André Barbé, le directeur de la Sémitour. "100 000 c'est à peu près deux fois et demi ce qu'on faisait à Lascaux II..." Lascaux II qui a par ailleurs repris du service et ce, très certainement, jusqu'aux vacances de la Toussaint, pour des visites plus courtes qu'à Lascaux IV.

Le bilan est donc "tout à fait positif" sur ces quatre premiers mois. Un succès que Germinal Peiro explique par le choix de la date d'ouverture, en plein hiver : "Si nous avions ouvert en juillet, en pleine saison, nous aurions été débordés", résume le président du Conseil départemental.

Aujourd'hui, Lascaux IV attire et Lascaux IV fonctionne — Germinal Peiro, président du Conseil départemental

En ouvrant en basse saison, les gérants du site de Lascaux IV estiment avoir eu le temps de "gérer et d'appréhender les détails."

Dorénavant, et ça a été au cœur des discussions lors du comité pilote vendredi après-midi à la Préfecture de la Dordogne, la Sémitour "va essayer d'agrandir le parking, d'accélérer les visites en faisant fonctionner l'ascenseur de façon plus régulière etc..."

200 000 visiteurs d'ici juin ?

Très à l'aise sur leur lancée, le département et la Sémitour espèrent atteindre les 200 000 visiteurs d'ici le mois de juin. "On a déjà beaucoup de réservations sur mai-juin", précise André Barbé. Sans compter "le retour des Anglais, des Hollandais et puis en ce moment des Espagnols pour la semaine sainte", Lascaux IV fait le plein.

"Les touristes étrangers représentent, depuis la semaine dernière, 23% des visiteurs", insiste le directeur de la Sémitour. "Avant, c'était 15%."

Germinal Peiro, lui, voit même déjà plus loin que l'été. "Ces chiffres laissent présager les 330 000 visiteurs nécessaires à l'équilibre économique de l'opération", sourit-il. "Ils seront largement dépassés..."

