Dordogne : premier jour de tournage pour Ridley Scott à Beynac

Beynac-et-Cazenac, France

Le tournage du film de Ridley Scott "Le dernier duel" a donc commencé ce lundi à Beynac ! Les équipes ont tourné les premières images à l'intérieur du château du petit matin jusque dans l'après midi.

Ridley Scott, le réalisateur de Gladiator notamment tourne un nouveau film en Périgord noir qui se déroule au Moyen Age, 43 ans après "Les Duellistes". Cette fois, le casting est hollywoodien, avec Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer ou Ben Affleck !

Les camions de la production sont cachés derrière des bâches sur le parking en bord de Dordogne © Radio France - Antoine Balandra

Ce lundi, malgré la présence de stars internationales à Beynac, tout était étrangement calme. Les ruelles du vieux bourg médiéval de Beynac détrempées par la pluie étaient désertes en milieu de journée.

Quelques indices quand même montrent que le tournage est en cours : d'abord, le ballet des mini van aux vitres teintées qui assurent la liaison permanente entre les parkings et le château sur la falaise. Ensuite, les camions de la production basés en bord de rivière Dordogne. Tous sont bâchés pour ne rien laisser apercevoir. Un peu plus loin enfin, les voitures des figurants et des techniciens stationnent notamment sur le chantier de la déviation de Beynac.

Le tournage a lieu dans le château de Beynac © Radio France - Antoine Balandra

Les figurants justement sont arrivés dès 4h45 ce lundi matin. Pour une longue journée de tournage au château. Le château lui est transformé, redécoré pour l'occasion avec des étendards accrochés au sommet des tours façon Moyen Age. Des hourds en bois installés sur les remparts et sous la courtine qui domine le village de la terre a été jetée sur les pavés. Peut être pour faciliter le passage des chevaux.