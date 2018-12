Dordogne : quatre idées pour occuper les enfants pendant les vacances de Noël

Dordogne, France

L'euphorie de Noël est passée, les enfants ont reçu leurs cadeaux, mais il faut maintenant les occuper. Il reste une semaine et demi de vacances. Si vous voulez prolonger l'esprit de Noël, voici quelques idées de sortie à faire avec des enfants en Dordogne.

Du patin à Bergerac, Sarlat et Périgueux

Les patinoires des marchés de Noël de Bergerac, Sarlat et Périgueux sont ouvertes pendant les vacances.

A Bergerac, elle est ouverte tous les jours de 10h à 19h et en nocturne le 28 décembre jusqu’à 21h. Tarifs : 4 euros et 2,5 euros pour les moins de 12 ans (séance de 45 minutes).

A Périgueux, la patinoire est ouverte de 10h à 19h le mercredi et le jeudi et de de 10h à 21h vendredi et samedi. De 14h à 19h le dimanche. Elle sera fermée le 1er janvier. Tarifs : 5 euros et 4 euros en tarif réduit (séance d'une heure).

A Sarlat, ouverture du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 20h. Le dimanche de 14h à 20h. Fermeture le 1er janvier. Tarifs : cinq euros la séance d'une heure et un euro pour les enfants de moins de cinq ans.

Le Père Noël à Proumeyssac

Le bonhomme rouge fait des heures supplémentaires en Dordogne. A partir de ce jeudi 26 décembre, le Père Noël va descendre dans le gouffre de Proumeyssac à Audrix chaque après-midi à 15h et 16h jusqu'à lundi prochain. Il distribuera des cadeaux aux enfants de moins de 12 ans. C'est aussi l'occasion de visiter ce lieu magique.

Merlin à Castelnaud

Au château de Castelnaud, Merlin l'enchanteur sera au cœur d'un conte médiéval en son et lumière jusqu'à dimanche. Trois séances sont programmées chaque jour à 11h, 14h30 et 15h30.

Un spectacle de Noël au PiP

Le pôle international de la préhistoire aux Eyzies propose un spectacle de Noël pendant les vacances : l'histoire d'un petit renne préhistorique baptisé Touftouf. Les séances ont lieu à 16h et 17h ce jeudi 27 décembre, mercredi 2 et jeudi 3 janvier. Ce sera à 11h et 12h le lundi 31 décembre et le vendredi 4 janvier. L'entrée est fixée à quatre euros. Il est nécessaire de réserver.