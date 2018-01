France Télévision recherche des figurants pour le tournage en Dordogne de sa série sur Victor Hugo. Le tournage de "Victor Hugo, ennemi d'Etat" aura lieu en avril à Périgueux et Sarlat.

24000 Périgueux, France

France Télévision lance un casting pour le recrutement de figurants pour sa série sur Victor Hugo . Cette mini série en quatre épisodes sera tournée en avril prochain à Sarlat et Périgueux notamment. La production recherche _"_des figurants de 16 à 65 ans, idéalement de Dordogne, pour des scènes de barricades, de rues, des bourgeois, des gens du peuples, des soldats, des gendarmes...."

"Victor Hugo, Ennemi d'Etat" racontera les trois années de la vie de Victor Hugo avant son départ en exil en décembre 1851, et son virage politique de Louis-Philippe vers la République. Le réalisateur et scénariste, Jean-marc Moutout, a déjà repéré certaines rues pavées du vieux-Périgueux pour y reconstituer le Paris du XIXème siècle. Les ruelles de Sarlat et le château d'Hautefort. pourraient également figurer parmi les lieux de tournage.

Isabelle Carré interprétera la maîtresse de Victor Hugo

Isabelle Carré interprétera le rôle de Julie Drouet, la maîtresse de Victor Hugo. C'est l'acteur de théâtre Yannick Choirat qui endossera le costume de l'écrivain.

La rémunération se fera suivant les conventions collectives. Envoyez vos photos, vos coordonnées complètes, votre CV, vos mensurations et vos dates de disponibilités en avril par mail à : eveguillouvh@gmail.com