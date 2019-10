Pendant la 4e édition des Rencontres Cinéma et Métiers d'Art à Nontron, vous pouvez rencontrer les professionnels du cinéma : décorateur, costumier, auteur, réalisateur jusqu'au vendredi 18 octobre. Ils ont travaillé sur des films comme Les Fils de l'Homme ou encore sur la série Game of Thrones.

Dordogne : rencontrez une assistante costume et un décorateur de Games of Thrones à Nontron

Nontron, France

Si vous aimez en savoir plus sur les coulisses des tournages de film ou de série, ce rendez-vous est fait pour vous. Entre le lundi 14 et le vendredi 18 octobre, la 4e édition des Rencontres Cinéma et Métiers d'Art vous propose de rencontrer des scénaristes, des costumiers ou encore des décorateurs à Nontron. Ils ont travaillé sur Game of Thrones mais aussi sur des films comme "Une intime conviction" ou encore "Gaspard va au mariage".

Deux Périgourdins ont travaillé sur Game of Thrones

Ce lundi 14 octobre, deux épisodes de Game of Thrones sont diffusés à 13h15 au Cinéma Louis Delluc de Nontron. A l'issue de la projection, les spectateurs peuvent échanger avec deux Périgourdins qui ont travaillé sur cette série à succès.

Chloé Aubry a travaillé sur cette série en tant que costume designer et Philippe Cabrié, en tant que décorateur.

Un marathon Game of Thrones la nuit du vendredi au samedi

Les fans de la série adaptée de la saga littéraire de George.R. Martin sont gâtés. Ils sont invités à voir gratuitement tous les épisodes de la huitième et dernière saison au cinéma. La projection commence le vendredi 18, à 20 heures et dure toute la nuit, jusqu'au samedi matin, à 6 heures.

Les spectateurs sont d'ailleurs invités à s'habiller comme les personnages de la série, en "Dothrakis, en Marcheurs Blancs et les autres créatures sont acceptées" précise le communiqué.

La justice au cinéma

Durant ces rencontres, la thématique de la Justice au cinéma est abordée le mardi 15 octobre. Une rencontre est notamment prévue à la mi-journée avec Antoine Raimbault, le réalisateur d'"Une Intime conviction" avec Olivier Gourmet. Le film diffusé à 13h30 avec Marina Foïs et Olivier Gourmet revient sur l'affaire Viguier à Toulouse.

Le matin, à 9h30, projection du film culte, "12 hommes en colère" de Sidney Lumet.

Rencontres autour du film "La fameuse invasion des ours en Sicile"

Le mercredi 16 et le jeudi 17, plusieurs rencontres sont prévues autour du film d'animation et notamment autour du film d'animation France Bleu, "La fameuse invasion des ours en Sicile". Le film d'animation est diffusé le mercredi et le jeudi à 10 heures et à 14 heures.

Vous pourrez notamment échanger avec Marie Bouchet qui a travaillé comme responsable Assistanat d'animation 2 sur le film.