La production du film de Ridley Scott lance un nouveau casting pour son prochain film qui sera tourné en Dordogne en février-mars. On recherche de doublures pour les acteurs principaux. Il faut envoyer sa candidature avant le 17 janvier.

Rercherche doublures pour Matt Damon, Adam Driver et Jodie Comer pour un tournage en Dordogne

L'équipe cherche des doublures image pour (de gauche à droite) : Matt Damon, Jodie Comer et Adam Driver.

Dordogne, France

Vous pourriez devenir la doublure de Matt Damon ! La production du prochain film de Ridley Scott recherche des doublures pour les trois têtes d'affiche. Un peu moins d'un mois après le casting géant organisé pour trouver des figurants l'équipe cherche des doublures image (avec aucun dialogue) pour Matt Damon, Adam Driver et Jodie Comer.

L'annonce s'adresse uniquement à des personnes ayant déjà une expérience de tournage. Une forte ressemblance physique est indispensable et il faudra accepter d'adopter le look des acteurs qui n'est pas défini pour l'instant. . Les critères sont les suivants :

- Un homme entre 30 et 50 ans d'environ 1m80 pour doubler Matt Damon

- Un homme de 25 à 45 ans d'environ 1m90 pour doubler Adam Driver

- Une femme de 20 à 30 ans d'environ 1m70 pour doubler Jodie Comer

Il faut postuler avant le vendredi 17 janvier. Pour cela vous pouvez retrouver l'annonce sur la page Facebook Offres & Castings - Nouvelle Aquitaine.

Le tournage du long-métrage médiéval se déroulera entre les mois de février et mars. 800 figurants ont déjà été recrutés.