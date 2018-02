Carlux, France

Plus d'une centaine de photographies en noir et blanc de Robert Doisneau seront bientôt exposées sur les murs de l'ancienne gare de Carlux. Une belle reconversion pour ce bâtiment où il arriva en train en 1937, pour ses premiers congés payés en Périgord.

Les balades en canoés, les marchés de Domme, de Sarlat, de Souillac, les visages de cette France rurale encore paisible, tous ces clichés attendent dans son atelier à Paris d'être accrochés sur les murs de l'espace qui lui est consacré. C'est le président de la communauté de communes du pays de Fénelon, Patrick Bonnefon qui a concrétisé ce projet. L' idée est née quelques années plus tôt, en découvrant le cliché emblématique de Robert Doisneau sur le perron de la gare en 1937. L'exposition remonte le fil de ces vacances au bord de l'eau .Robert Doisneau est venu en famille pendant plus de 20 ans en Dordogne et dans le Lot. Il regarde le Périgord et le Quercy avec des yeux amoureux .

Je suis venu vingt fois .Y a un sort , c est un endroit magique, c est beau , c est beau ! Tout te surprend, moi je jubile dans ces décors !" Robert Doisneau- archives INA 1993

L'association Périgord Patrimoine, en plein accord avec les filles de l'artiste, a d'abord édité un ouvrage d'une centaine de photos choisies parmi les négatifs du photographe dans son atelier de Montrouge. Le livre " Doisneau la Dordogne" a été édité à 2000 exemplaires déjà quasiment épuisés. Il devrait être ré-imprimé.

C'est le premier lieu qui propose une exposition permanente de l'oeuvre du photographe.

La future façade de la gare de Carlux Espace Robert Doisneau - communauté de communes du Pays de Fénelon

Mais pour donner un écho plus durable aux images de Robert Doisneau, la communauté de communes du pays de Fénelon a choisi de lui consacrer cet espace permanent, dans la gare où il est arrivé en 1937. Les travaux devraient être achevés au printemps .

Les filles de Robert Doisneau se sont associées bien volontiers à ce projet en ouvrant l'atelier de leur père à Montrouge .

"Moi je suis très émue, je trouve que c'est une très jolie histoire" Annette Doisneau

Car la Dordogne est, pour elles, synonymes de vacances en famille et de beaux souvenirs ." _Nous sommes d'autant plus enthousiastes que c'est la région préférée de notre père, et on y allait tous les ans .C'est le premier lieu qui sera vraiment pour lui !"_Annette Doisneau

Annette et Francine seront là lors de l'inauguration à l'automne, à l'occasion des journées du patrimoine. Mais l'espace devrait ouvrir au public dès les vacances de Pâques. Idéalement placé entre la départementale 703 et la piste cyclable ,c'est une belle porte d 'entrée pour les touristes qui arrivent en masse dans le Sarladais en passant par le Lot. La gare de Rouffillac-de-Carlux accueillera aussi dans ses murs une autre salle pour des expositions temporaires de photographes ou de vidéastes , l'office de tourisme et un café, salon de thé .