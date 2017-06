Dordogne : à Saint-Astier, tout est fin prêt pour la Félibrée

C'est la grande fête traditionnelle de l'Occitanie périgourdine : la Félibrée débarque à Saint-Astier à partir de ce jeudi et jusqu'à dimanche. Pour l'occasion, près de 15 à 20 mille personnes sont attendues, et 200 mille petites fleurs ont été confectionnées

Deux cents mille fleurs confectionnées, 80 km de guirlandes, 500 bénévoles, une dizaine de vitrines intégralement décorées et entre 15 et 20 mille personnes attendues.

Saint Astier est fin prête pour la Félibrée. La célèbre fête de l'Occitanie périgourdine a lieu à partir de ce jeudi et jusqu'à dimanche. Avec dimanche notamment le défilé traditionnel et le repas périgourdin, la Taulada. La ville de près de 5 600 habitants est donc entièrement décorée. Et elle espère vivre une magnifique fête, 78 ans après la dernière Félibrée dans la commune.

Derniers préparatifs pour la Félibrée © Radio France - Antoine Balandra

Ce mercredi, l'heure était aux derniers préparatifs. Et plan Vigipirage oblige, la sécurité a été très fortement renforcée cette année. Plots en béton aux entrées de la ville, palpation et contrôle des sacs. Rien n'a été laissé au hasard explique Franck Pons, adjoint au maire en charge de la sécurité et référent de la commission sécurité de la Félibrée :

Le point sur la sécurité de la Félibrée avec Franck Pons Copier

Le programme de cette Félibrée de Saint-Astier :

* Jeudi : Début officiel de la Félibrée. Pour l'occasion le marché hebdomadaire sera animé. Entrée libre pour les piétons. 14h30 : visite gratuite de la ville

* Vendredi : Journée des scolaires et collégiens avec ateliers vieux métiers, danses etc... Entrée gratuite pour les piétons

* Samedi : Fermeture de la ville dès 8h. Expos, animations, concours de vélos fleuris. Et concert à partir de 21h. Entrée payante 3 euros

* Dimanche : Fermeture de la ville dès 7h et jusqu'à 19h30. 24 groupes traditionnels vont défiler dès 8h45. Messe en occitan dès 9h45 place de la République. Et animations durant toute la journée. Enfin à 12h30 Taulada, le grand repas occitan. A 21h bal de clôture. Entrée payante : 6 euros (gratuit pour les moins de 12 ans)

Attention : l'accès à la ville sera interdit à tout véhicule privé du vendredi 30 juin 8h au lundi 3 juillet 6h. Les sacs seront contrôlés, les sacs à dos interdits, et des palpations seront effectuées.

Les rues de Saint Astier décorées © Radio France - Antoine Balandra

Et France bleu Périgord vous fera vivre cette Félibrée, nous serons en direct samedi et dimanche de Saint Astier. Avec notamment l'émission Meita chen Meita Porc à 11h dimanche.

Les cloches en fleur de Saint Astier © Radio France - Antoine Balandra