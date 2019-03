Dordogne : Sarlat aura son festival d'été consacré à la musique classique

Sarlat accueillera un nouveau festival. Après un film de théâtre, de cinéma, la ville du Périgord noir étend son offre culturel avec un festival de musique classique cet été, du 22 au 25 août à la chapelle des Pénitents Blancs, lieu de culte récemment rénové.

La ville de Sarlat compte sur la collaboration du pianiste français de renommée internationale, Nicolas Stavy pour mener ce projet de festival.

La première édition propose des concerts avec des musiciens de premier plan comme le pianiste français Jean-Claude Pelletier, la violoncelliste Lydia Shelley et la pianiste russe Ludmila Berlinskaïa.

La musique s'accompagnera également de la littérature lors de la soirée d'ouverture. Nicolas Stavy va partager la scène avec l'écrivain franco-belge, Eric-Emmanuel Schmitt.

Sarlat est lieu fort culturellement pour le cinéma et le théâtre mais pour la musique ces dernières années, il n'y a rien. On veut faire revivre un lieu car on répond à une demande puisqu'il y a beaucoup de mélomanes qui sont un peu frustrés à Sarlat du manque de proposition musicale dans leur ville. C'est aussi le moment de désacraliser la musique classique, c'est un festival ouvert à tous les sarladais." Nicolas Stavy, pianiste français.