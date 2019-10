Dordogne : spectacle de drag-queen et de drag-king à la soirée "Périqueer" à Boulazac

Boulazac, Boulazac Isle Manoire, France

La première soirée Périqueer est organisée ce vendredi 4 octobre à la guinguette Barnabé de Boulazac. Le collectif LGBT+ Dordogne et l'association bordelaise Kunsthalle ont conçu cette soirée "pour faire du lien entre les différents publics et les Arts" selon leur communiqué.

Selon Stéphane Lozac'h, administrateur du collectif LGBT+, le mot queer est "un mot qui nous rassemble et qui rassemble les différences". Cette soirée est ouverte à tous car "on ne veut pas rester dans l'entre-soi" explique Stéphane Lozac'h.

Au programme de la soirée : exposition, stand de maquillage paillettes et drag-show. Selon l'administrateur du collectif LGBT +, "de plus en plus de jeunes Périgourdins s'interrogent sur leur genre" alors qu'il y a quelques années c'étaient "les personnes gay et lesbiennes qui se posaient ce genre de questions".

Le collectif prévoit d'autres actions, et notamment une journée pour apprendre les gestes d'autodéfense, le samedi 12 octobre prochain. Cette journée est également ouverte à tous.