Dordogne : tout savoir sur Péri'meuh à Périgueux

Périgueux, France

Péri'meuh se déroule du vendredi 20 au dimanche 22 septembre dans le centre-ville de Périgueux. Pour cette troisième édition, le périmètre de cette fête agricole s'étend de la place Tourny jusqu'à la place Francheville. Toutes les activités sont gratuites sauf la restauration et les boissons.

France Bleu Périgord est en direct de Péri'meuh le vendredi 20, de 16 heures à 20 heures et de 10 heures à 12h30 le samedi 21 et le dimanche 22 septembre.

Deux stands pour s'informer

Deux stands d'information sont installés pour l'occasion l'un place Bugeaud et l'autre sur la dalle Montaigne pour vous fournir tous les renseignements nécessaires mais aussi pour acheter les produits dérivés de Péri'meuh et pour acheter les tickets pour la Grande tablée, un banquet gourmand jusqu'à 1.200 personnes organisé par les Jeunes agriculteurs du Périgord le samedi 21 au soir.

Le Concours National Limousin sur les allées Tourny

Nouveauté également cette année, Péri'meuh accueille le Concours National Limousin avec 500 animaux de la race limousine venus de toute la France. Les vaches, génisses et taureaux défilent avec leurs éleveurs sur le "ring"de 800 m2 avec un écran géant installé sur les allées Tourny et devant un jury de professionnels.

Vendredi 20 septembre : de 8h30 à 19h30, jugement des sections

Samedi 21 septembre : de 9 heures à 17 heures, remise des prix spéciaux, remise des prix de championnat et des prix d'ensemble

Dimanche 22 septembre : de 9 heures à 11 heures, remise des prix Qualités Bouchères. A 15 heures, défilé des animaux primés dans le ring.

Des navettes gratuites pour venir sans votre voiture

Vous pouvez vous garer sur des parkings en dehors de la ville, sur le parking du Palio à Boulazac ou bien sur le parking du parc des expos à Marsac-sur-l'Isle ou encore sur le parking de Créavallée Nord. Des navette Péribus gratuites sont mises en place entre 11h30 et 22 heures le samedi, et entre 11h30 et 20 heures le dimanche.

Les navettes s'arrêtent à l'arrêt "Place du 8 mai" pour le Palio et Créavallée et à "Place Pluymancy" pour les départs de Marsac-sur-l'Isle.

Où se garer en centre-ville ?

Le parking Tourny et le parking Bugeaud sont fermés au stationnement depuis le lundi 9 et jusqu'au samedi 28 septembre. La dalle Montaigne est partiellement fermée du lundi 9 au 17 septembre, elle ferme complètement au stationnement du 17 au 28 septembre.

Vous pouvez toujours vous garer en centre-ville sur l'esplanade Badinter et dans les parkings souterrains Indigo. Des places de stationnement sont prévues pour les personnes à mobilité réduite et pour les professions médicales.