Dordogne : transformez votre salon en salle de spectacle

Le centre de rencontre et d'actions culturelles de Saint-Astier propose des concerts à la maison. Le concept : les artistes jouent dans le salon des membres de l'association et c'est ouvert à tout le monde

Tout fonctionne comme dans une vraie salle de spectacle. Il y a un guichet. Le billet d'entrée est à 10 euros. "Tout est reversé aux artistes", explique Agnès, la présidente de l'association, qui tient la cagnotte à l'entrée ce dimanche, des rangs de fauteuils et une scène, avec un lampadaire en guise de projecteur.

L'entrée est payante. Le ticket est à 10 euros. © Radio France - Caroline Pomès

Depuis la rentrée scolaire, le centre de rencontre et d'actions culturelles de Saint-Astier propose ce concept de soirée. Un membre de l'association reçoit chez lui un artiste et invite qui il veut. Ce dimanche, c'est Marie Jo et Bernard, à Saint-Astier qui reçoivent Pardi, un duo de musiciens.

"C'est encore plus stressant pour les artistes. Il n'y a pas de coulisse, tout s'entend, se voit mais le ressenti est plus intense vu la proximité avec le public." - Laurent Boissinot du groupe Pardi.

Un vestiaire et des loges

Dans l'entrée, Marie Jo prend les vestes des convives, puis les installe. Chacun ramène un petit quelque chose à manger et à boire parce qu'il n'y a peut-être pas d'entracte mais un moment de partage est prévu à la fin du spectacle pour partager avec les artistes.

Les "stars" elles se préparent dans des loges improvisées. Là, c'est dans une chambre. "C'est sympa comme concept, on se change dans une chambre, on chante dans le salon et on finit dans la cuisine !", s'amuse Laurent Boissinot, le musicien du groupe Pardi.

Les loges improvisées dans une chambre pour les artistes © Radio France - Caroline Pomès

Le prochain concert est organisé le 31 mars, à 20 heures à Saint-Astier. Ce sera le groupe Moustaki par Laugénie puis les interprètes joueront le 1er avril à Saint Aquilin et le 2 à Mensignac, à 16 heures. Pour plus de renseignements, appelez le 05 53 08 05 44.