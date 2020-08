Dordogne : trois miss périgourdines en lice pour le titre de Miss Aquitaine

La nouvelle Miss Aquitaine sera-t-elle Périgourdine ? Cette année, trois miss originaires du Périgord font partie des 17 finalistes pour décrocher le titre régional. Il s'agit de Leïla Veslard, Miss Périgord 2020, de Morgane Leclert, 1er dauphine 2020, et de Orianne Galvez Soto, Miss Périgord 2017. Pour cette dernière, elle a été sélectionnée sur dossier. Tous les départements n'ont pas pu organiser une élection locale à cause de la crise sanitaire. Elle a pu donc postuler en candidate libre.

Un vote par SMS

L'élection de Miss Aquitaine aura lieu ce samedi à partir de 19h à Anglet au Pays basque. La cérémonie se déroulera à huis clos et sera retransmisse sur les réseaux sociaux. Les téléspectateurs sont invités à voter un peu plus tôt dans la journée par SMS pour leur miss préférée. C'est de 10h à 19h. Il faut envoyer AQUITAINE suivi du numéro de sa candidate au 7 14 15 pour un coût de 0,75 € plus le prix du SMS.

. - Miss Aquitaine

