PHOTOS - Découvrez les trois oursonnes qui viennent de s'installer en Dordogne

Elles s'appellent Cassy, Noisette et Michka. Voici les trois nouvelles oursonnes qui viennent de s'installer au parc du Regourdou, à Montignac (Dordogne). Depuis le printemps, ces trois ours ont rejoint deux compères Charly, 14 ans et Copain, âgé de 35 ans : le plus vieil ours brun en captivité d'Europe. C'est depuis 1988 que des ours sont présents dans ce parc après la découverte d'ossements vieux de plusieurs dizaines de milliers d'années par le propriétaire du terrain, Roger Constant, décédé en 2002. Après des mois de fermeture, le site réouvre ses portes ce samedi 22 mai.

"Un rite" de l'homme de Néandertal autours de l'ours

Ces trois sœurs de 14 mois sont nées au parc de Gramat, dans le Lot. Elles arrivent en cette année 2021, centenaire de la naissance de Roger Constant. Tout un symbole pour l'établissement né grâce à l'investissement de cet agriculteur qui a consacré sa vie à la découverte et la préservation de ce lieu.

Les oursonnes s'acclimatent peu à peu à leur nouvel enclos. © Radio France - Thibault Delmarle

Elles s'installent dans ce lieu mythique créé par Roger Constant dès le mois de septembre 1957, quand il découvre la présence d'ossements d'un homme de Néandertal et d'ours, à quelques centaines de mètres de la grotte de Lascaux. Cet agriculteur de métier voit que l'eau de pluie s'évacue dans un petit trou juste devant sa ferme et entreprend alors de creuser, persuadé qu'il y découvrira une entrée de la grotte de Lascaux. Après trois années passées à creuser, il trouve dans la nuit du 22 au 23 septembre 1957 la mâchoire d'un homme de Néandertal, qui a vécu il y a 80 à 90.000 ans en arrière. Cette découverte est selon l'établissement "le squelette le plus complet et le mieux conservé au monde pour cette période du paléolithique moyen". Après de longues recherches, des archéologues ont trouvé une tombe aménagée d'un Néandertalien, mais aussi le squelette d’un ours brun. D'après le positionnement des ossements d'ours retrouvés dans la grotte, les archéologues et Roger Constant ont supposé qu'une sépulture avait été érigé pour cet animal et que des rites pouvaient exister autours de l'ours. C'est pour cette raison que depuis 1988, cet agriculteur a décidé "de réintroduire l'ours brun en Périgord".

La ferme de Roger Constant est désormais transformée en musée consacré à ses découvertes, et celles des archéologues.

Le Parc du Regourdou propose également un service de restauration sur place (traditionnelles, snaking)

Il sera possible de voir Cassy, Noisette et Michka dès ce samedi 22 mai. © Radio France - Thibault Delmarle

Elles viennent rejoindre Charlie et Copain © Radio France - Thibault Delmarle