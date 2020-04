Stanislas Grassian, acteur et metteur en scène Périgourdin, vient de lancer sa chaîne Youtube "Sac à potes". Dans les premières vidéos tournées en confinement avec sa famille, il raconte avec humour la situation actuelle.

Dordogne : un acteur périgourdin raconte avec humour et avec sa famille le confinement sur internet

Dans la première vidéo, Stanislas Grassian et Claire Couture incarnent deux hommes de Cro-magnon confinés et qui se disputent pour aller faire les courses

Le confinement à l'âge de Cro-Magnon ou à l'époque de la renaissance, la chaîne Youtube "Sac à potes" tente de faire rire malgré la situation. Elle a été lancé début avril et cumule déjà près de 6.000 vues.

Un projet né avant le confinement

Derrières ces vidéos se cache un périgourdin, Stanislas Grassian. Il est acteur et metteur en scène. Il avait lancé le projet de cette chaîne Youtube depuis des mois, bien avant la crise sanitaire. L'idée est de proposer pendant un an des petites histoires parfois humoristiques sur les thèmes de l'intelligence artificielle, de l'amitié ou de la crise de la quarantaine. Le lancement officiel était prévu pour ce mois d'avril mais le confinement a modifié le programme et interrompu les tournages.

Stanislas Grassian a décidé avec sa famille, qui passe le confinement avec lui à Grignols dans le nord de la Dordogne, de raconter la situation actuelle. Le co-fondateur de la chaîne Khourban Cassam-Chenaï les aides dans l'écriture et le montage depuis la Belgique.

Toute la famille mobilisée

Les vidéos sont tournées avec les moyens du bord. Toute la famille est mise à contribution. Il faut à la fois être acteur, cadreur, preneur de son, mais tout le monde se prête au jeu.

Et la famille prépare déjà la troisième vidéo. Cette fois-ci, elle évoquera le confinement au moyen-âge à l'époque des troubadours.