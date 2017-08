Dordogne : pendant l'été, les monuments de Terrasson changent de peau

Tous les soirs jusqu'au 15 août, les nuits de l'imaginaire de Terrasson proposent aux visiteurs un spectacle de son et lumière en 3D sur la façade de l'église St Sour.

Des formes oniriques et des couleurs fantastiques métamorphosent la façade de l'église Saint Sour de Terrasson dès la nuit tombée. Cette année, la ville lance la troisième édition de ses Nuits de l'imaginaire. Tous les soirs depuis le 26 juillet et jusqu'au 16 août un nouveau spectacle son et lumière apparaît sur le monument dès 22h.

Depuis 2015, elle a lancé un spectacle son et lumière pour faire vibrer les visiteurs de la vieille ville. Durant 10 minutes, ils peuvent admirer les images animées projetées sur la façade de pierres blanches de l'église.

L'année dernière, près de 15 000 personnes avaient assisté au spectacle sur les trois semaines.

Cette année, une création inédite a été imaginée spécialement pour les Nuits de l'imaginaire de Terrasson. Christian Gimat, son concepteur, l'a baptisé du nom poétique et énigmatique de "Voyageurs de l'imaginaire".