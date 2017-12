Dordogne, France

Un beau cadeau de Noël pour les passionnés de rugby ou de jeu de société. Un Périgourdin a inventé un jeu de société sur le rugby, 100% périgourdin, le Rugbychec.

Un plateau en bois pour une partie de rugby à 7 ou XV

Comme dans une vraie partie de rugby, il y a 7 joueurs ou 15, à votre choix. Un terrain avec des lignes et des cases pour déplacer les pions, les joueurs et évidemment un ballon. Un seul but, gagner des points donc marquer des essais.

Le jeu se joue à deux pour une partie à 7 ou à 15. © Radio France

"J'ai voulu transmettre les vraies valeurs du rugby aux jeunes dans un monde où le jeu est de plus en plus violent." - Philippe Lebraud, le créateur du jeu.

Un mélange entre les échecs et le rugby

Vous retrouvez également les stratégies du vrai rugby, les coups comme le plaquage. Mais c'est là qu'est la différence entre la vraie vie et le plateau de jeu. Un plaquage ne se fait pas comme ça, il faut être à trois cases de son adversaire. Si vous arrivez à faire un plaquage, le joueur de l'autre équipe est éliminé.

Six artisans périgourdins ont participé à la création du jeu. © Radio France

"On est entre les échecs et le rugby, d'où le nom rugbychec", explique le créateur, Philippe Lebraud qui est également formateur de rugby avec des jeunes.

Il y a des stratégies et la partie dure pour certains 10 minutes pour d'autres plus d'une heure et demi. Le but de cette aventure est de "transmettre les vraies valeurs du rugby aux jeunes dans un monde où le jeu est de plus en plus violent."

95 euros le jeu

Le prix est loin d'une place de match mais pour un plateau en bois, clouté et ficelé avec de la corde du Périgord, il faut mettre le prix. Six entreprises périgourdines ont participé à la conception du jeu, tiré à 200 exemplaires. 95 euros pour ce jeu de société, c'est à peine 30 euros de plus qu'un Monopoly.

Pour l'acheter, rendez-vous à Périgord Bois à Champcevinel, où il a été notamment conçu. Il est également dans l'épicerie Saint-Jean-de-Côle ou dans les offices de tourisme du Périgord, pour l'instant à Nontron ou à Thiviers. Vous pouvez également envoyer un mail à rugbychec@gmail.com