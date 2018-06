A partir de lundi 25 juin, les Périgourdins pourront découvrir un nouveau jardin de onze hectares à Sorges. Les jardins du Bouquet ont été conçus et réalisés par un amateur. Il lui a fallu près de 10 ans pour les concevoir.

Dans un large sourire, Thierry de Sevin essaie d'expliquer ce qui l'a poussé à réaliser ce rêve un peu fou. "C'est une idée que j'avais derrière la tête depuis un long moment. Ce doit être génétique, tout petit, j'avais déjà un potager." Cet ancien de la grande distribution, rangé des caddies aujourd'hui, a acheté le domaine des Bouquets à Sorges en 2009. La demeure, datant de 1830, est plantée sur les hauteurs du village, entourée par 18 hectares de prés et de sous bois. Thierry de Sevin, qui dessine des jardins depuis vingt ans, y a vu un formidable terrain de jeux. Et il s'est mis à tracer, planter, faire pousser tous ses croquis. Aidé par des amis, il a réalisé un travail colossal et en un peu moins de dix ans, les jardins sont sortis de terre.

J'ai dessiné, j'ai tracé, j'ai planté.

Thierry de Sevin, concepteur des jardins © Radio France - Valérie Déjean

"Je n'ai aucune formation en la matière, je suis totalement autodidacte. Le peu de connaissance que j'avais avant d'attaquer était totalement livresque et plutôt celle d'un jardinier du dimanche !" Alors Thierry de Sevin a planté un peu plus de 80 000 pieds de buis, des milliers de charmes, de roses aidés par des amis bénévoles.

les motifs de buis des Jardins du Bouquet © Radio France - Valérie Déjean

La roseraie des Jardins du Bouquet © Radio France - Valérie Déjean

Il a creusé une réserve d'eau pour arroser ces jeunes plants. Et le jardinier amateur n'a pas été épargné par la météo avec quatre mois de sécheresse pour démarrer qui ont eu raison de ses jeunes plants. Il doit aussi aujourd'hui faire avec les taupes, les chevreuils ou la pyrale.

Un tiers de la balade dans les jardins se fait dans le sous-bois

Au détour d'un chemin, vous découvrirez différents motifs en buis, puis un peu plus loin, avec le clocher de Sorges pour ponctuer le paysage, des cyprès émergeant de la lavande comme en Toscane, une roseraie bigarrée.

Les jardins du Bouquet à Sorges © Radio France - Valérie Déjean

Et le chantier n'est pas fini, les idées se bousculent dans la tête et sous le crayon de Thierry de Sevin. Devant l'ampleur du travail déjà réalisé, il a donc choisi d'en faire profiter les Périgourdins. Les jardins seront inaugurés samedi 23 juin, et ouverts au public à partir du 25 juin.