Xavier Mortimer a appris presque tout seul à Périgueux. Après des passages à Paris et Londres, il se produit désormais à Las Vegas. Et cette année, son spectacle a été sélectionné pour le concours du meilleur spectacle de magie de Las Vegas, un sacré tremplin pour le périgourdin.

Périgueux, France

De la magie évidemment, mais aussi de la poésie, "la touche française" dit-il. C'est ce qui fait le spectacle "Magic Dream" de Xavier Mortimer. Il est en lice pour décrocher le prix du meilleur concours de magie de Las Vegas cette année. "C'est un véritable tremplin pour moi, mais aussi parce que c'est la première fois qu'un français est sélectionné pour participer à ce concours", s'enthousiasme le magicien périgourdin. Pour gagner, il doit remporter le maximum de votes, sur internet : www.voteBOLV.com/Xavier. Il est possible de voter une fois par jour, tous les jours jusqu'au 9 août. Les résultats tomberont le 15 octobre prochain.

Installé depuis presque cinq ans à Las Vegas, le Périgourdin a commencé la magie à Rouffignac, là où il a grandi : "J'ai appris en autodidacte d'abord, notamment grâce aux vieux livres que me donnait mon père qui tenait une librairie dans la rue Saint-Front", explique-t-il. Il a aussi étudié les arts du spectacle au conservatoire de Périgueux et de la Rochelle. Il se produit tous les soirs pendant une heure sur la scène du casino Planete Hollywood dans le centre de Los Angeles, dans une salle de 200 personnes.

Des inspirations périgourdines

La magie et la scène l'ont toujours attiré. Pendant ses études au lycée agricole de Périgueux, il faisait partie du club de théâtre, et allait régulièrement voir les représentations aux Théâtre de Périgueux et à l'Agora : "J'essayais de voir tous les spectacles que je pouvais, tout ce qui a été fait dans le cirque. C'est comme ça que je me suis vraiment passionné pour ça. _Je voulais créer mon spectacle et finalement ça a marché_." Il se forme également pendant quelques temps au conservatoire de Périgueux et de la Rochelle.

A 20 ans, il se fait repérer par une troupe de cirque et part en tournée, et lance sa carrière. Il part à Paris et à Londres pour apprendre le théâtre gestuel et présenter un spectacle qu'il avait concocté à Saint-Astier, avec l'aide du théâtre de la Poivrière. C'est véritablement à Londres que sa carrière prend un sacré tournant : le cirque du Soleil le repère et lui demande de se produire à Los Angeles avec eux. Il reste trois ans avec eux, avant de lancer son spectacle, dans lequel il a gardé des tours préparés à Saint-Astier. Pour le concours de Las Vegas, Xavier Mortimer est confiant : "J'aimerais vraiment gagner ou au moins être dans les trois premiers, ce serait un bel achévement".