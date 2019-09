Dordogne : un petit Périgourdin recherché pour jouer dans une série

La Web-série "Selon Moah" recherche un jeune acteur pour quelques jours de tournage entre octobre et novembre dans les environs des Eyzies-de-Tayac-Sireuil.

Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil, France

Si votre petit garçon veut devenir comédien, c'est le moment de postuler. La web-série "Selon Moah" recherche un petit Périgourdin pour quelques jours de tournage entre octobre et novembre dans les environs des Eyzies.

Il faut être âgé entre 5 et 8 ans, avoir de préférence les cheveux longs ou mi-longs et il faut résider près des Eyzies ou tout du moins en Dordogne.

Candidature à envoyer par mail

Pour postuler, il faut envoyer votre candidature par mail avant le lundi 9 septembre à cette adresse : adele.casting.bordeaux@gmail.com. Il faut le nom, le prénom, l'âge et la taille de votre enfant mais aussi deux photos récentes, une photo en pied et une photo portrait et également vos coordonnées complètes.

La série "Selon Moah", réalisée par Benjamin Rocher et produite par Empreinte Digitale, raconte la vie des hommes préhistoriques. Elle sera diffusée sur OCS. La série est soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine et par le département de la Dordogne.