Dordogne : près de neuf tonnes de cèpes vendus sur les marchés contrôlés en octobre !

La saison des cèpes touche à sa fin en Périgord (même si une nouvelle pousse est possible) L'association "Cèpes du Périgord" a donc fait le bilan en poids des champignons apportés sur les marchés contrôlés de Saint-Saud Lacoussière et Mussidan. En octobre, 8.6 tonnes ont donc été vendus au total

Dordogne, France

Le bilan du mois d'octobre en terme de cèpes, est excellent en Périgord.

Sur le marché contrôlé de Mussidan, plus de 1600 kilos ont été vendus sur une période allant du 8 octobre au 21 du même mois. Avec des prix variant entre 15 et 30 euros le kilo.

Cèpe dans les bois du Périgord vert © Radio France - Emmanuel Claverie

Et à Saint Saud Lacoussière, ce sont plus de 7 tonnes de cèpes qui ont été vendus, entre 10 et 20 euros le kilo entre les 6 et 26 octobre.

Les deux marchés sont désormais fermés.

le premier marché aux cèpes de Mussidan © Radio France - Xavier Dalmont

En revanche la pousse a été nettement moins belle dans le sud du département puisque les marchés de Monpazier et Villefranche du Périgord n'ont pas ouvert.