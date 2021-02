Dordogne : une BD retrace le destin extraordinaire du roi périgourdin d'Araucanie

La bande dessinée "Roi du Vent" écrite par Fabien Tillon et parue le 10 février dernier, retrace le parcours d'Antoine de Tounens. Ce juriste et aventurier périgourdin s'est rendu en Amérique Latine puis s'est proclamé roi d'Araucanie et de Patagonie

Le roi d'Araucanie, Antoine de Tounens, est au cœur d'une bande dessinée parue le 10 février. Son nom ? "Roi du Vent". Le livre retrace l'histoire, romancée, de ce périgourdin né à Chourgnac d'Ans et parti en 1860 à l’extrême Sud de l'Amérique Latine pour unifier le peuple Mapuche, le libérer de la domination chilienne, et en faire son royaume.

L'auteur avait d'abord pensé au cinéma

Après bien des périples, Antoine de Tounens est donc devenu roi mais a fini malade et sans ressource à Tourtoirac où il est enterré. Chaque année, son successeur le prince d'Araucanie et des indiens Mapuche viennent se recueillir sur sa tombe à la mi-août. Un destin extraordinaire qui a inspiré le scénario de "Roi du Vent" à Fabien Tillon qui avait d'abord pensé au cinéma : "Un copain m'avait parlé de cette histoire. Ils se trouve qu'il était intéressé par le cinéma et moi aussi. On s'est dit qu'on pourrait faire un projet de scénario à partir de cette aventure incroyable." Malheureusement, le projet se révèle trop coûteux : "On se présente chez un producteur et il nous dit "C’est super mais vous êtes fous !" C'était beaucoup trop cher. On a évidemment remballé notre ambition. Mais l'idée a continué à me trotter en tête" .

Il y a un un sujet qui allie la question de l'aventure et de la vie telle qu'on la rêve - Fabien Tillon

Antoine de Tounens n'est jamais oublié à Tourtoirac

A Tourtoirac, pas question d'effacer le souvenir de cet aventurier fantasque et roi d'Araucanie et de Patagonie. Sa tombe est indiquée et la statue de son buste est installée dans le village en 2016. Un musée est même consacré à celui que le maire Dominique Durand appelle par son petit nom "Antoine" : "C'est un enfant du pays" s'amuse t-il. Il poursuit : "Tout le monde connait son histoire".

Le pari fou de ce périgourdin de créer un royaume aujourd’hui hui à cheval entre l'Argentine et le Chili n'est pas mort avec lui. La maison royale d'Araucanie a perduré. Frédéric Luz en est le prince actuel, dévoué à deux causes : "Préserver la mémoire d'Antoine de Tounens et aider au mieux le peuple Mapuche dans la lutte pour son autonomie et la préservation de sa culture" confie-t-il. Avec la bande dessinée, Fabien Tillon rend un bel hommage à cet aventurier devenu roi, porté par la couleur des aquarelles de Gaël Remise : "Un des grands points forts de Gaël est de donner beaucoup de lumière aux images et des couleurs vraies".

A la mi-août, chaque année, la maison royale d'Araucanie et des indiens Mapuche viennent se recueillir sur la tombe de leur Roi à Tourtoirac.