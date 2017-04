Dordogne : une chasse aux œufs Koh-Lanta pour Pâques

Ils étaient plus de 100 à se lancer dans une chasse aux oeufs à la Indiana Jones au château de Bridoire, à Ribagnac. Plus de vingt minutes de parcours avec obstacles et évidemment des oeufs à trouver

"C'est Koh-Lanta junior !" Delphine est une des mamans ce dimanche à aider sa fille à trouver des oeufs. Le top départ de la chasse aux oeufs a été donné par le propriétaire du château en personne, Jacques Guyot. Les cent enfants et parents descendent une pente raide. Les premiers oeufs se trouvent sur la gauche mais attention aux orties. Sur le parcours, il y en aura huit à trouver, de huit couleurs différentes.

Les enfants ont du traverser le cours d'eau © Radio France - Caroline Pomes

Mais dès les premiers mètres, ça se complique. Il faut traverser la rivière qui passe en contrebas du château. Tout le monde descend des berges avec une corde, adultes comme enfants. "Le premier qui tombe à l'eau a un gage", rit le propriétaire. Sur le chemin, des arbres ont été placés en travers pour compliquer un peu cette chasse aux oeufs.

"C'est Koh-Lanta junior !" - Delphine, une maman - Reportage au château de Bridoire Partager le son sur : Copier

Il fallait récupérer 8 œufs de couleurs différentes © Radio France - Caroline Pomes

Les oeufs ne sont pas difficiles à trouver, du moins pour les parents qui n'hésitent pas à donner un petit coup de main aux enfants perdus. Mais il y a un oeuf qui est difficile à trouver pour petits et grands : l'oeuf en or. Cet oeuf pourra être échangé avec un énorme oeuf en chocolat. Pour les petits oeufs de couleurs ce sera une cloche et un petit oeuf en chocolat, de quoi fêter Pâques comme il se doit.

La récompense, un œuf et une cloche en chocolat pour les enfants qui ont trouvé les huit oeufs © Radio France - Caroline Pomes

Le château de Bridoire propose encore des chasses à l'oeuf ce lundi, de 6,5 euros à 8,5 euros.