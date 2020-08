Dordogne : une édition un peu spéciale de La Nuit des étoiles à Thiviers

Le coronavirus n'aura pas eu raison de la 30e édition de La Nuit des étoiles à Thiviers. Ce vendredi 7 août, à partir de 21 heures, les bénévoles du club Regulus attendent les amoureux de l'astronomie du Périgord et d'ailleurs, pour une soirée d'observation des étoiles. Cette année, les organisateurs ont dû adapter le dispositif en raisons des restrictions liées au Covid-19. L'observation des planètes et des étoiles ne se fera pas à travers des jumelles ou un télescope, mais par projection sur écrans géants, grâce à des caméras installées sur les instruments. Le port du masque et le respect des distanciations sociales sont obligatoires.

Malgré cela, le club local d'astronomie Regulus, en charge de l'organisation, l'assure : la soirée sera tout aussi spectaculaire que d'habitude. "Je dirais même que l'on voit mieux sur l'écran qu'à travers un télescope !", lance Gérard Prédignac, le président du club. "On aura les images de Saturne, bien sûr, et celle de Jupiter qui sont très spectaculaires. On verra aussi la lune, lorsqu'elle sera levée, et on essaiera de faire quelques images du ciel profond, avec des nébuleuses, des amas d'étoiles, et éventuellement une galaxie ou deux."

Le rendez-vous est donné à 21 heures, devant la mairie de Thiviers, pour une présentation et une visite de l'Observatoire du Haut Périgord. L'observation des planètes et des étoiles commencera à 22 heures.

L'accès à l'Observatoire pour cette Nuit des étoiles se fait uniquement sur réservation, au 06.86.60.15.84.