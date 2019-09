Dordogne : une ouverture de la chasse placée sous le signe de la sécurité

La chasse au petit gibier et au chevreuil est officiellement ouverte depuis ce dimanche 8 septembre. Une activité de plus en plus codifiée et réglementée pour tenter de prévenir les accidents. Reportage à Saint-Aquilin près de Saint-Astier en Dordogne.

Les huit chasseurs qui se retrouvent ce dimanche 8 septembre au lieu-dit "la Ferronie" à Saint-Aquilin en Dordogne n'en sont pas à leur première partie de chasse. "C'est ma cinquantième ouverture" lâche dans un grand rire Gérard, 68 ans le directeur de battue. Le plus jeune, Serge a 59 ans. Le plus âgé, Claude 78. Et malgré leur grande expérience, avant d'aller prendre leur poste, tous doivent écouter, comme avant chaque battue, les consignes de sécurité lues par Michel, le garde-chasse. "Il ne faut pas tirer dans la traque, égrène-t-il, respecter l'angle de 30° par rapport aux personnes aux routes et aux habitations, ne pas quitter son poste avant la fin de la battue, ne pas se tenir sur la route le fusil chargé, une liste qui semble interminable, alors que les chiens n'attendent que de galoper.

Tout faire pour éviter les accidents

"C'est une étape très importante "explique Serge Bersier, le président du plan de chasse du "Chant des oiseaux". "C'est même une obligation, on doit réunir les personnels, faire un cercle et rappeler les consignes de tir avant chaque battue parfois deux fois par jour quand de nouveaux chasseurs nous rejoignent dans l'après-midi" précise-t-il.

En dehors de l’action de chasse, pendant les déplacements et lors des rassemblements, les chasseurs doivent par exemple tenir leurs armes ouvertes et déchargées. © Radio France - Emmanuel Claverie

Des consignes que comprend et qu'applique Claude, 78 ans, venu de Léguillac-de-l'Auche. "Je chasse depuis l'âge de 16 ans et il n'y a aucun problème là-dessus" ajoute-t-il. "Si je vois un gibier et que je ne peux pas tirer, je ne tire pas, je le laisse passer, je ne vais pas prendre le risque de tuer ou de blesser quelqu'un".

Aucune cartouche n'a été tirée lors de cette battue d'ouverture à Saint-Aquilin. Pas de déception pour autant pour Serge Bersier. "Je préfère qu'on ne tue rien, mais que tous les chasseurs reviennent entiers, sans blessé, sans casse, que de voir un gibier au tapis et le chasseur à côté" conclut-il.