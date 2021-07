Dordogne : une "saison de femmes" au centre culturel de Sarlat

Le centre culturel de Sarlat a dévoilé sa programmation pour la saison 2021-2022. Une "saison de femmes !" riche et très variée. La billetterie est d'ores et déjà ouverte.

La saison s'ouvre le 12 septembre, avec la pièce Lettres à Nour, tirée du roman éponyme de l'islamologue Rachid Benzine, et mise en scène par Charles Berling. Lettres à Nour sont des lettres, échangées entre un père et sa fille partie en Irak rejoindre l'homme qu'elle a épousé, et engagé au sein de Daesh.

En famille, on pourra aller voir Le petit prince pour le spectacle de Noël le 7 décembre.

Le 22 janvier se joue un spectacle produit par le Théâtre parisien des bouffes du nord. Andando raconte à Grenade en pleine guerre civile espagnole, le retour à la liberté de jeunes filles après le décès de leur mère. Avec notamment les comédiennes Zita Hanrot et Camélia Jordana.

Clowns, danse et opéra

A partir du 28 janvier et jusqu'au 7 février, le festival Cité clown revient, après avoir été annulé l'an dernier en raison de la crise sanitaire. Quatre représentations sont prévues, avec la compagnie Les bleus de travail ou encore "un solo clowneque pour adultes impressionnables ou enfants intrépides".

Les 10 et 11 février, Alexandre Blondel propose deux spectacles de danse, sur la difficulté de devenir danseur professionnel lorsqu'on est issu d'un milieu populaire, et sur l'émancipation des femmes.

En mars, la tragédie mythologique Castor et Pollux composée par Jean-Philippe Rameau sera jouée par l'ensemble vocal et instrumental À bout de souffle.