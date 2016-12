Dordogne : une semaine après son ouverture, Lascaux IV fait le plein de visiteurs

Le centre international d'art pariétal de Montignac a ouvert ses portes il y a tout juste une semaine, le 15 décembre dernier, et le succès est au rendez-vous. Plus de 4000 personnes ont déjà visité Lascaux IV et 7000 réservations ont déjà été enregistrées jusqu'au 31 décembre.

Ce mercredi, petits et grands se pressent pour voir la réplique de la fameuse grotte. D'ailleurs, le parking 1 du centre international d'art pariétal de Montignac est déjà rempli. Depuis son ouverture il y a une semaine, Lascaux IV attire les curieux.

Déjà plus de 4000 visiteurs

"On a plus de 4000 visiteurs sur six jours et 7000 réservations jusqu'au 31 décembre, énumère André Barbé, le directeur de la Sémitour, la société qui gère Lascaux IV. C'est plutôt très encourageant."

Mais André Barbé n'est pas très étonné : "on s'attendait à ce nombre de visiteurs. On s'est étalonnés autour de 1200 à 1500 visiteurs par jour et on sera autour de 1100".

Des visiteurs venus de toute la France

Dans la foule de curieux, on trouve des Périgourdins bien sûr mais également des touristes. "Ce matin, les premiers visiteurs arrivaient de Bordeaux et de Clermont-Ferrand", souligne André Barbé.

Pour le directeur de la Sémitour, l'objectif était d'accueillir sur la période des fêtes entre 10 000 à 15 000 visiteurs. "Je crois qu'on sera dans l'objectif", glisse André Barbé dans un sourire.

Si on faisait trois fois ce qu'on a fait à Lascaux II sur la même période, ce serait déjà extraordinaire. On avait fait 4000 visiteurs l'année dernière, ce qu'on a déjà fait en six jours" - André Barbé

Des avis positifs sur TripAdvisor

Lascaux IV peut également s'enorgueillir de récolter de très bons avis sur TripAdvisor, le premier site d'avis dans le monde. La page du centre a été ouverte en début de semaine.

"Pour le moment il y a peu d'avis mais ceux postés sont excellents", explique Guillaume Colombo, le directeur de Lascaux IV. On est donc plutôt fiers et contents !"

Sur les 19 avis publiés sur le site, 16 trouvent le centre "excellent". "Ce qui nous fait plaisir, c'est que les gens plébiscitent l'accompagnement par l'équipe, se félicite Guillaume Colombo. C'est une fierté d'avoir une équipe qui sait accompagner les visiteurs".

Mais ce qui surprend le directeur de Lascaux IV, c'est le succès de l'architecture du site. "Ils sont séduits par l'espace du site, la durée de la visite, ils ont le temps de prendre le temps, souligne Guillaume Colombo. On est bien loin de l'imaginaire du monde souterrain où on est toujours confinés, où on est obligés de tout faire au pas de course."

Le centre international d'art pariétal de Montignac sera ouvert le 25 décembre et le 1er janvier de 13h à 18h.

►►► LIRE AUSSI | Le nouveau centre de Lascaux est ouvert, découvrez les images des premiers visiteurs

►►► VIDEO - Vivez la première visite du nouveau Lascaux en Dordogne