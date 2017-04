Dordogne : une skateuse bergeracoise vise les premières épreuves de skate aux JO 2020

Shani Bru n'a que 18 ans. Cette skateuse bergeracoise participait ce dimanche au championnat de skate de Nouvelle Aquitaine, le Skate à l'Ouest Tour à Bergerac mais cette championne de skate vise plus haut, les qualifications pour les premières épreuves de skate aux JO 2020

Il y a quatre ans elle était encore spectatrice au skate park, aujourd'hui, elle fait partie des plus forts. Quand Shani Bru s'élance dans le bowl du skate park de Bergerac, ce samedi, première étape du championnat de skate de Nouvelle Aquitaine, le Skate à l'Ouest Tour, tout le monde la regarde et surtout les garçons.

#Dordogne 43 skateurs pour le championnat de Nouvelle Aquitaine, le #skate à l'ouest Tour à #Bergerac pic.twitter.com/5QGE2FOCjF — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) April 16, 2017

Il faut dire que sur les 43 participants, il n'y a que 3 filles. Shani Bru elle a commencé il y a quatre ans, à l'époque où le skate park de Bergerac a été construit. A Bergerac, tout le monde la connait mais ailleurs "il faut souvent faire ses preuves." Quand cette jeune femme, t-shirt long, percée aux oreilles, au nez et dans la bouche, arrive avec sa planche dans un nouveau skate park, les garçons la dévisagent. "Ils attendent tous pour se moquer de moi et pourtant dès fois, je suis plus forte qu'eux. "

" Certains garçons mériteraient de se faire battre en compét par une fille, ça leur ferait du bien." - Shani Bru, championne du monde de bowl en skate en 2016.

Mais heureusement ses amis l'ont poussée quand elle a voulu se mettre à la compétition. Aujourd'hui, elle accumule les titres, championne de France en street en 2015, championne du monde en bowl en 2016, à la coupe du monde de Montpellier. Elle remet d'ailleurs son titre en jeu le mois prochain à Montpellier et surtout elle vient d'être intégrée à l'équipe de France de skateboard féminine et vise la qualification pour les premières épreuves de skate aux jeux olympiques, en 2020, à Tokyo.