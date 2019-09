Dordogne : venez fêter les 50 ans de la R12 à La Douze !

Ce week end samedi 7 et dimanche 8 septembre, le village de la Douze en Dordogne fête les 50 ans de la R12, voiture mythique de la marque Renault dans les années 70. 150 voitures de collection seront exposées.

La Douze, France

Ce week end, dans la petite commune de La Douze, entre Périgueux et Le Bugue en Dordogne, ce sera la fête de la R12. La R12 qui est une voiture devenue aujourd'hui culte, fête cette année ses 50 ans. La berline de Renault est sortie en septembre 1969. Pour la commune de La Douze c'était donc une bonne occasion de faire un week end spécial autour de cette voiture " vintage".

La mairie attend plus de 150 R12 qui participeront le samedi à un rallye touristique. Il y aura également un marché de producteurs et un concert le soir. Dimanche, les R12 seront exposées dans le bourg de La Douze et dans le hameau des Versannes. Vous pourrez également monter dans les véhicules puisque des navettes de R12 seront organisées entre les deux lieux.

Il y aura également un marché vintage et notamment un marché aux disques. La journée se terminera à 17h avec un concours d'élégance de R12.