Dordogne : Victoria Abril va venir tourner une série pour M6

La Dordogne est plus que jamais une terre de tournages. En décembre prochain, M6 vient tourner en Dordogne une nouvelle mini série " Tout pour Lisa". A l'affiche, on retrouvera notamment Victoria Abril, Christian Reali, Deborah François et Caroline Anglade. Il s'agit d'une adaptation en six fois 52 mn d'une série sud coréenne " Mother".

Une élève violentée par ses parents enlevée par sa professeure

La série traite de la violence envers les enfants et les adolescents. "Tout pour Lisa" raconte l'histoire d'une prof remplaçante dont l'une des élèves est maltraitée par ses parents et que l'enseignante décide d'enlever pour la protéger. En octobre, le tournage aura lieu dans le secteur de Saint-Nazaire en Loire Atlantique. Au mois de décembre en Dordogne, la série devrait être tournée à Périgueux et au château de Commarque sur la commune des Eyzies.