Dordogne : visite au jardin d'Hélys-oeuvre, entre nature et art contemporain

A l'occasion des Rendez vous aux jardins, France Bleu Périgord vous emmène dans les jardins d'Hélys-oeuvre à Saint Médard d'Excideuil. Un lieu entre nature, méditation et art contemporain

Ils sont fleuris, décorés ou tout simplement investis d'espèces et d'essences rares. Les jardins sont en fête ce week-end. C'est la 15e édition des Rendez vous aux jardins, partout en France.

Les arbres tombés pendant les tempêtes deviennent des oeuvres d'art à part entière © Radio France - Antoine Balandra

En Nouvelle Aquitaine, 352 jardins sont ouverts. En Dordogne, 36 jardins ouvrent leurs portes. Certains sont ouverts toute l'année, mais d'autres ouvrent exceptionnellement.

Cela va du jardin médiéval de Monpazier au parc François Mitterrand de Périgueux, en passant par le parc du jardin des Milandes, les jardins de Marqueyssac. Mais aussi des lieux plus confidentiels comme le parc du château de Château l'Evêque ou encore les bambous de Planbuisson ou les cactus des sables d'Eymet.

La souche tombée pendant la tempête de 1999 est peinte en rose © Radio France - Antoine Balandra

L'occasion de découvrir donc des lieux méconnus. Exemple au jardin d'Hélys-oeuvre à Saint Médard d'Excideuil. 12 hectares où la nature flirte avec l'art contemporain. Un site classé jardin remarquable en 2014.

Mystère et art contemporain

Un endroit un peu mystérieux, surtout quand la pluie se déchaîne. Une vaste bâtisse du 19e siècle, tour à tour maison bourgeoise, puis école ménagère du département. Aujourd'hui, les traces du passé disparaissent dans un écrin de verdure peuplé d’œuvres d'art. Dès l'entrée un portail qui ne barre pas la route vous accueille pour signifier l'ouverture des lieux. Ainsi qu'un panneau qui limite la vitesse... à 31 km/h dans la propriété.

L'artiste créatrice du jardin Moniqa Ray-Bool © Radio France - Antoine Balandra

Le site est né de l'imagination d'un couple de lyonnais installé là depuis 22 ans. Et jusqu'en 2031 maximum précisent-ils. Moniqa Ray-Bool est l'artiste propriétaire des lieux, cette ancienne enseignante a disséminé des citations d'auteurs dans tout le parc.

Dans les allées sinueuses du jardin, des œuvres, plus ou moins cachées racontent l'histoire du lieu ou l'habillent, l'habitent par leur présence. C'est Lo-renzo le co fondateur du jardin qui sculpte à sa guise le paysage. Il est aussi le fils de la famille. Il a créé des chemins des lignes de fracture, des frontières virtuelles. Mais le jardin est aussi ouvert à d'autres artistes venus de toute l'Europe qui viennent y chercher l'inspiration. Et qui y déposent des oeuvres. Comme ces deux arbres qui se transpercent discrètement l'un et l'autre.

Lo-renzo a par exemple peint une souche d'arbre tombé pendant la tempête de 1999 en rose. Histoire qu'il soit toujours un peu vivant dans le regard des visiteurs.

Il y a aussi dans ce jardin classé remarquable plus de 150 espèces d'arbre différentes.

2 mille visiteurs se succèdent ici chaque année. Le jardin d'Hélys de Saint Médard d'Excideuil est ouvert de 10h à 19h ce dimanche. La visite est libre et gratuite. Et le 13 juillet, il organise ses journées portes ouvertes à l'occasion de son 22e anniversaire.