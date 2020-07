Dordogne : visitez l'Aqualud de Bergerac qui ouvre ses portes au public ce lundi

L'Aqualud, le centre aqualudique de Bergerac ouvre ses portes lundi 27 juillet à 12 heures dans un contexte de crise du Covid lourd de contraintes. seul le bassin de 25 mètres est ouvert.Le bassin d'apprentissage, l'espace bien-être et des plages extérieures seront ouvertes plus tard..

Top départ, lundi 27 juillet à 12 heures. L'Aqualud, le nouveau centre aqualudique de la zone artisanale des sardines est fin prêt. Un bassin de 25 m, un autre bassin d'apprentissage, hammam, sauna, jacuzzi, des plages extérieures. L'Aqualud peut accueillir 600 personnes mais on en sera loin, dès lundi, avec les consignes sanitaires liées au Covid. Seul le bassin de 25 mètres sera ouvert au public dans un premier temps.

Un espace bien-être avec hammam et jacuzzi

L'Aqualud, c'est un outil moderne à destination des habitants de l'agglomération de Bergerac qui remplace la vielle piscine de Picquecailloux des années 70. Plusieurs bassins dont un de 25 mètres de 1,20 à 1,80 mètre de profondeur, un bassin d'apprentissage de 0,80 à 1,10 mètre de profondeur et un bassin avec un fonds mobile de 0 à 4 mètres de profondeur, notamment pour les plongeurs. Un espace bien-être avec hammam, jacuzzi, des douches massantes et exotiques, avec ambiance amazonienne, des plages extérieures avec de l'herbe (en 2021), des panneaux thermique sur le toit et la géothermie.

Jacuzzi, hammam et douche exotique © Radio France - Corinne Duval

On entre dans l'Aqualud avec une carte magnétique rechargeable. Passage obligé par une aire de déchaussage. La sortie, qui se fera par le même passage pour le public, mais pas pour les scolaires, permettra de se sécher les cheveux.

Une ouverture en plein Covid, c'est dommage" dit la directrice de l'Aqualud

L'ouverture de l'Aqualud tombe mal. Avec la crise du Covid qui impacte considérablement son fonctionnement : "L'ouverture est limitée". dit la directrice de l'Aqualud, Sophie Delayeun_, "_1h30 d'ouverture suivie d'une demi heure de fermeture pour permettre la désinfection. Un nombre limité de personnes par créneau. aujourd'hui, on est à 40 personnes. Des contraintes au niveau des vestiaires ou encore pour les couloirs de nage avec un sens de nage". Autre contrainte : Il faut impérativement réserver par téléphone au : 06.21.73.46.04

La zone de déchaussage de l'Aqualud © Radio France - Corinne Duval

Les cabines de l'Aqualud © Radio France - Corinne Duval

La zone artisanale des sardines semble idéale pour l'Aqualud qui dispose d'un large espace pour s'agrandir avec notamment des toboggans. Reste à régler la question de l'accessibilité. l'Aqualud n'est pas desservi par les transports en commun. IL faut attendre l'allongement de la ligne 1 de la Cavaille. La vieille piscine de Picquecailloux doit être rétrocédée par la CAB, l'agglomération à la ville de Bergerac à la fin du mois.

Les plages extérieures ne seront prêtes qu'à l'été 2021 © Radio France - Corinne Duval

Montant TTC de l'Aqualud, près de 12 millions d'euros avec près de 5 millions de subventions, de la région, du département, de la fédération française de natation.

Les tarifs sont à retrouver sur le site de la CAB, www.la-cab.fr , 3.50 euros pour un adulte à 2,50 euros pour un enfant. 18 euros pour un pass 10 heures.