Après le métro, les réseaux sociaux ou les festivals, les casteurs de The Voice vont cette année... au camping. Une tournée de 15 campings en France, à la découverte des futures stars.

Dordogne : The Voice cherche ses prochains candidats au camping

Amélie a chanté "Back to black" d'Amy Winehouse.

Vendredi 30 juillet, The Voice s'arrête au camping "Domaine du soleil plage" à Vitrac. L'objectif, dénicher des talents, qui ne se sont pas encore révélés via les canaux traditionnels comme les réseaux sociaux, le métro ou les festivals. Pour cela, les casteurs parcourent la France tout l'été, durant une quinzaine de dates, et s'arrêtent dans des campings de la chaîne Tohapi, avec qui un partenariat a été créé pour l'occasion.

Une dizaine de participants

Au camping de Vitrac, ils sont une dizaine à s'être inscrits pour participer. Carmen, 9 ans va bientôt passer. "Je suis contente mais super stressée parce qu'il y a beaucoup de monde", dit-elle. Elle a choisi de chanter une chanson de Vianney. Pour l'écouter, sa maman et son papa bien sûr, mais aussi Magloire qui effectue la présélection. Il prend des notes sur les différents candidats puis les présentera au directeur artistique Bruno Berberes le soir-même pour une deuxième représentation, sur la scène du camping.

Amélie est en vacances en famille au camping. Originaire de Perpignan, ce sont ses enfants qui l'ont poussée à chanter. "Je chante partout. En voiture, sous la douche, sans arrêt. Jamais je n'aurais pensé venir là, je l'ai fait pour ma famille", explique-t-elle, après sa prestation.

Le public était au rendez-vous. © Radio France - Radio France

"Aller vers les gens"

En allant dans les campings, le directeur artistique de The Voice Bruno Berberes, veut "aller vers les gens". "Le public de The Voice et le public des campings est le même. C'est un public populaire, au bon sens du terme", justifie-t-il. Il assure même avoir déjà déniché des talents.