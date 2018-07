Sarlat-la-Canéda, France

Pour fêter les 50 ans du photo club Sarladais,ce samedi 7 juillet, l'association a invité le photographe mondialement connu Yann Arthus-Bertrand. L'auteur de "La terre vue du ciel" a inauguré une exposition retraçant sont travail.

Photographe et écolo

Yann Arthus-Bertrand se bat depuis longtemps pour la préservation de la nature. Une grande partie de son travail de photographe a pour thème l'écologie. Et même lorsqu'il n'est pas dernière l'objectif, Yann Arthus-Bertrand continue de militer pour l’environnement.

Vous faites du bio à la cantine ? " Yann Arthus-Bertrand

Avec le maire de Sarlat, Jean Jacques de Peretti, venu l’accueillir, le photographe a mis les pieds dans le plat : "Vous servez du bio dans vos cantines monsieur de maire ?" Après s'être retourné vers un conseiller, le maire de Sarlat explique "on a notre propre cantine communale, et _on estime qu'il y a 20% de produits bio dans les repas servis._" Réponse de Yann Arthus-Bertrand : "ce n'est pas assez, il faut passer à 80%. Je connais des communes qui le font déjà !" Pour le maire de Sarlat, difficile de faire du 100% bio dans les cantines : "On n'a aucun producteur local, capable de nous fournir 4.000 repas bio par jour". "C'est une question de courage politique," a conclu le photographe.

"Home" expose les clichés du photographe tout l'été

Après cet échange, Yann Arthur-Bertrand est allé inaugurer l'exposition "Home". Elle affiche une trentaine des plus beaux cliché du photographe. Elle est visible jusqu'au 16 septembre à l'ancien évêché dans le centre historique de Sarlat. L'exposition est ouverte tout les jours de 11h à 13h et de 14h à 19h. Entrée : trois euros.