Dorine Bourneton, présidente du jury des Ecrans de l'aventure à Dijon : "l'aventure, c'est un état d'esprit"

Pendant quatre jours, Dijon va vivre au rythme des projections de films et de documentaires, avec dix-huit films, dont seize en compétition dans le cadre de ce 28e festival des Ecrans de l'aventure.

L'aventure, c'est un grand mot qu'on utilise à toutes les sauces. Mais y a-t-il vraiment un aventurier en chacun de nous ? Dorine Bourneton en connaît un rayon en la matière : originaire des environs de Roanne, son parcours n'a rien à envier aux histoires de héros modernes. Paraplégique depuis l'âge de 16 ans, elle a survécu à un accident d'avion de tourisme en Haute-Loire en 1991. Elle fut la seule survivante de l'accident.

On n'a pas besoin de partir au bout du monde pour vivre une aventure

Loin de se morfondre, elle est depuis devenue la première femme handicapée pilote de voltige au monde, écrivant au passage des bouquins, animant des conférences, partageant son expérience en entreprise. Et pour elle, la notion d'aventure est assez simple, vitale, mais simple : "être aventurier, c'est d'abord et avant tout un état d'esprit. On n'a pas besoin de partir au bout du monde pour vivre une aventure, on peut vivre une aventure dans son lit, une aventure amoureuse. Quand j'était petite, j'adorais prendre mon vélo pour aller explorer le monde, j'étais toujours la première à me lancer sur la piste de danse, et puis à 15 ans je me suis inscrite à aero-club où volait mon père le weekend, parce que je rêvais de grands espaces, et de devenir pilote. Cet état d'esprit, c'est ce qui ma permis de rebondir, de repartir, après mon accident qui m'a cloué dans un fauteuil roulant, j'aurais pu penser que la vie s’arrêterait là , que tout serait impossible à surmonter, eh bien non j'ai trouvé des solutions, je suis partie, j'ai innové, j'ai exploré, j'ai osé, j'ai pris des risques, comme le font les aventuriers, et finalement j'ai réussi, jusqu'à devenir la première femme handicapée au monde pilote de voltige."

Besoin d'aventure, besoin de héros

Ce festival des Ecrans de l'aventure, il est là, dans le giron des Dijonnais, depuis bientôt trente ans. Et pour Dorine Bourneton, ce n'est pas un hasard. "On a besoin d'être inspiré, et ces aventuriers d'aujourd'hui et d'hier nous inspirent. Mes héros, ceux qui m'on donné la force de me battre toujours, ce sont ces hommes qui ont écrit l'histoire de l'aéropostale, ces hommes qui transportaient du courrier de Toulouse à Saint Louis du Sénégal. Il y avait des noms célèbres, Mermoz, Henri Guillaumet, et Antoine de Saint-Exuypéry. Ces hommes m'ont donné l'envie d'être pilote, puis ensuite après mon accident, l'envie de rebondir. Ce que les gens viennent chercher dans ces festivals, en côtoyant des aventuriers, eh bien peut-être que ce sont des héros modernes, qui peuvent les inspirer dans la vie de tous les jours."

Vers une école de voltige pour personnes handicapées à Dijon

'L'aventure se partage, j'ai aujourd'hui pour projet de créer une école de voltige, pour former des personnes handicapées mais aussi des valides, à cette discipline exigeante, et l'avion est en train d'être adapté, ici à Dijon par une entreprise qui s'appelle Air Projet. Tout ce que la voltige m'a appris de dépassement de soi, de prise de risque, de travail en équipe, c'est ce que j'ai envie de transmettre."