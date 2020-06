Dormez un peu plus près des étoiles avec les cabanes des Nids du Béarn

Si la Saint-Valentin est déjà loin, vous trouverez forcément une bonne excuse pour inviter votre moitié à passer une nuit exceptionnelle au plus près des étoiles. Entre Orthez et Navarrenx, les Nids du Béarn proposent des lieux exceptionnels pour une nuit en amoureux, en famille ou entre amis.

Au coeur d'un parc naturel de dix hectares, six nids perchés et quatre cabanes lovées dans les arbres vous accueillent tout au long de l'année. Pour une nuit romantique à deux, avec le petit déjeuner, il vous en coûtera 102 euros pour un nid ou 132 euros pour une cabane, et ainsi vous retrouvez avec la sensation d'être seuls sur terre, à l'exception de quelques moutons, chevreuils ou écureuils...

Des nids, des arbres et des animaux

Didier a profité de ces dernières semaines pour préparer le retour des clients. Arbres, parc et animaux ont été choyés pour faire de cette destination un moment magique.

Vous pourrez choisir un nid ou une cabane. Pour les plus aventureux, le nid est une bulle posée sur des filets, entre 4 et 8 mètres au-dessus de la terre, où le matelas et la couette seront votre douillet cocon pour la nuit.

En couple ou en famille

A ceux que les rêves d'enfant donnent envie de grimper dans les arbres, rendez-vous dans les cabanes installées entre les branches. Au bout de l'échelle ou de la passerelle, à près de sept mètres de haut, vous découvrirez un lieu romantique avec un espace nuit et une terrasse pour profiter de la beauté de la forêt la nuit. Pas d'électricité, mais des toilettes sèches et un point d'eau. Et même les enfants peuvent être accueillis sur certains sites.

Le lieu est désormais ouvert au romantisme, à la découverte et à la réservation. Un dépaysement garanti à quelques kilomètres de chez nous.