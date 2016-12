Douaisis: ouverture du complexe aquatique Sourcéane

Bien plus qu'une piscine, Sourcéane à Sin-le-Noble est un centre aquatique avec ses 1820 mètres carrés de bassins intérieurs et extérieurs et aussi son spa. Il a ouvert ses portes et accueilli ses premiers baigneurs mardi.

Au coeur de l'écoquartier du Raquet, ce complexe ultra moderne a coûté 32 millions d'euros, dont 24,4 financé par la Communauté d'Agglomération du Douaisis. Objectif: attirer 352 mille personnes par an. Le lieu joue la carte de la modernité avec son bâtiment tout en verre, ça va des sanitaires à la lumière tamisés aux casiers en bois.

Côté aquatique, il y en a pour tous les goûts: un bassin de nage de 33 mètres, un bassin bébé, le Pentagliss (un grand toboggan de trois pistes de 27 mètres de long), un bassin nordique en extérieur avec une eau à 28 degrés. Le centre va proposer de nombreux cours et activités: des cours d'aquabike, de bodypalm, des séances de bébé nageur, un programme spécialisé pour ceux qui souffrent d'aquaphobie, etc.

Il y a même un frigidarium!

L'autre grande partie du complexe est le spa de 1000 mètres carrés: avec un jacuzzi, un hammam, un spa, des bains bouillonnants à 31 degrés et même un frigidarium (comprenez un bain froid!).

Sourcéane: l'entrée est de 5 euros pour les adultes (4, si vous habitez la communauté d'agglomérations du douaisis), 20 euros pour l'espace bien être avec son spa. Et c'est gratuit pour les moins de 3 ans. En période de vacances scolaires, la piscine est ouverte tous les jours à partir de 10h (9h les samedi et dimanche). Nocturne le vendredi jsqu'à 22h