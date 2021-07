Douarnenez : le festival maritime Temps Fête enchante les visiteurs malgré son format réduit

Trois ans après la dernière édition, Temps Fête est de retour dans le port de Douarnenez. Le festival maritime bisannuel avait été annulé l'an dernier en raison de la crise sanitaire. Jusqu'à dimanche, une centaine de voiliers traditionnels sont amarrés au port du Rosmeur pour le plus grand plaisir des touristes, et des amoureux du patrimoine de la mer.

Marins et voiliers retrouvent leur public

Alignés le long des quais, les voiliers majestueux enchantent toujours autant les visiteurs. Que ce soit les profanes comme Monique : "Ils sont vraiment magnifiques, c'est impressionnant". Ou les véritables passionnés comme Christian qui avaient été privés l'an dernier de ce grand rendez-vous : "Je suis content de retrouver une fête maritime qu'on avait perdu ces deux dernières années. J'apprécie l'ambiance et les valeurs qui véhiculent le goût de la mer."

Quand je vois un sourire sur le visage d'un enfant, je me dis que je veux faire ça toute ma vie, c'est ça qui nous anime !

Il y a des sourires sur les visages des visiteurs mais aussi des marins qui retrouvent leur public. A l'image de Nicolas Lecorre, capitaine d'une chaloupe sardinière. "On a trop de plaisir à les retrouver car ce qu'on adore c'est faire partager notre passion. Quand je vois un sourire sur le visage d'un enfant, je me dis que j'ai passé une super journée et que je veux faire ça toute ma vie, c'est ça qui nous anime !"

Il fallait que ça revienne

Cependant, beaucoup moins de bateaux sont présents cette année tout comme ceux qui viennent les admirer. La jauge est fixée à 1.500 visiteurs. Ces derniers doivent présenter le pass sanitaire à l'entrée. Un format réduit, et des contraintes qui ne font rien regretter à Jean-Jacques Chapalain, l'un des organisateurs. "Il fallait que ça revienne. On ne pouvait pas laisser plus de trois ans entre deux éditions parce que pendant ce temps-là les marins ne naviguent plus. D'ailleurs, tous les bateaux que nous avons invités ce sont pressés au portillon pour venir. C'est un rendez-vous qu'on ne pouvait pas - qu'on ne voulait pas - manquer en attendant de préparer l'édition de l'année prochaine."