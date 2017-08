Double fracture et fin de TPC pour Sylvain Chavanel !

Sylvain Chavanel, tenant du titre, ne pourra pas défendre sa couronne : il a chuté ce matin sur la fin de la 3ème étape. La radio a dévoilé une double fracture du scaphoïde. Son TPC est terminé.

Terrible désillusion pour le Châtelleraudais Sylvain Chavanel, 6ème au général ce matin avant le départ à Vouillé, et qui ne pourra pas faire la passe de cinq sur le Tour Poitou-Charentes cycliste. Le tenant du titre a lourdement chuté dans une ligne droite à la sortie du deuxième chemin de pierre dans les 15 derniers kilomètres de la 3ème étape.

Chavanel "dégouté"

Le staff de son équipe, Direct Energie, a espéré jusqu'au bout qu'il ne s'agisse que d'une blessure légère. La radio et le scanner passés en début d'après-midi ont livré un verdict beaucoup plus cruel : double fracture du scaphoïde intérieur et du trapèze de la main. "Dégouté" a écrit le Poitevin dans un tweet.

Castroviejo en embuscade

Après l'abandon de Chavanel, c'est désormais l'Espagnol de la Movistar Johnatan Castroviejo, spécialiste du chrono, qui fait office de favori sur ce TPC, même si Lilian Calmejane (Direct Energie) et Damien Gaudin (Armée de Terre), dans le Top 10 au général, seront également de sérieux clients. Les résultats du contre-la-montre à suivre dès 16h sur France Bleu Poitou et France Bleu La Rochelle.