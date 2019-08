Doubs : un chanteur lance un appel à Stéphane Bern pour monter une émission sur les langues régionales

Doubs, France

La balle est maintenant dans le camp de Stéphane Bern. Dans une lettre adressée vendredi à l'animateur, Billy Fumey, un chanteur franc-comtois de 28 ans lui lance un appel pour monter une émission de télévision sur les langues régionales. Pour lui, cette émission peut montrer au grand public l'importance économique, culturelle, éducative et sociales des langues régionales.

L'idée a germé dans la tête cet habitant de Sainte-Anne, dans le Doubs, en avril. " Les langues régionales sont un patrimoine de la France qui est lui aussi à sauvegarder. Mon but c'est d'apporter un autre regard sur la musique, les langues régionales mais aussi amener d'autres artistes à mes côtés", précise celui Billy Fumey, qui chante en arpitan. Déjà six artistes venus de Bretagne, Corse, Alsace, du Pays-Basques l'ont rejoint. Ils sont d'ailleurs les co-signataires de cet appel. Un appel dans lequel, ils avancent un concept, celui d'une émission qui pourrait allier le direct de la scène et le suivi de notre quotidien artistique en région. "Une sorte d'eurovision et aussi d'émission d'histoire", ajoute le chanteur franc comtois.

Mais pour que cette émission voit le jour, il faut bien-sûr une réponse de Stéphane Bern. Billy Fumey y croit. En attendant, il continue a solliciter les chanteurs de langues locales de toute la France. La chanson qu'il compte chanter sur scène, elle, est déjà quasi prête.