Avenir incertain pour la Coupe de France de football, la douche froide pour les clubs amateurs

Pour le Toulouse Rangueil Football Club, le rêve vire au cauchemar. Alors que le club s’est historiquement qualifié pour le 6e tour de la Coupe de France, la fête pourrait prématurément se terminer. Yohan Divien, coach de l’équipe senior, est tout simplement dégoûté. “On ne comprend plus, les calendriers ont été réaménagés pour jouer cette coupe. C’est un super événement pour le club, les joueurs et les bénévoles. C’est _la magie de la Coupe de France_, l’occasion de mettre en lumière le foot amateur. J’espère de tout coeur que la compétition sera maintenue”. Le rêve est permis si la compétition se poursuit pour ces joueurs amateurs. Ils sont à deux tours d’un 32e de finale et donc, d’un match potentiel face à un club de l’élite.

“La Coupe de France ? C’est notre Ligue des Champions à nous” —Yohan Divien, coach du Toulouse Rangueil FC

Dix-huit clubs occitans toujours dans la course

En région Occitanie, 18 équipes sont encore en lice dont trois en Haute-Garonne : Toulouse Rangueil FC (R3), Castanet US (N3) et Colomiers (N2).

Le district ne croit pas à l'annulation

Fraîchement élu au poste de président du District Haute-Garonne de Football, le Muretain Jean-Marc Sentein est lui très optimiste quant au maintien du tournoi. “La Coupe de France va continuer. Ce sont des recettes importantes pour la Fédération Française de Football et donc, pour clubs amateurs. C'est _une compétition inscrite dans l’histoire du football français_. Elle peut se jouer si on arrange le calendrier des différents championnats. Néanmoins, si on nous annonce une reprise début février, ça ne sera pas jouable”.

Le temps. Le seul élément qui peut nuire au bon déroulement de cette édition 2020-2021 de la Coupe de France. Il faut coïncider avec tous les championnats avec en ligne de mire l’Euro qui se profile à l’été prochain. La dernière fois qu’une édition de la Coupe de France avait été annulée, c’était en 1992 suite au drame de Furiani à Bastia. La fédération avait décidé d’annuler l’épreuve alors qu’il ne restait que deux matches à jouer.

Dernière minute : la Coupe de France pas abandonnée si un calendrier est fixé

L'entourage de Jean Castex précise ce mercredi soir au service des sports de Radio France que l'organisation de la Coupe de France 2020/2021 n'est pas abandonnée. "Tout reste possible" si les organisateurs parviennent à s'accorder sur le calendrier, indique cette même source.