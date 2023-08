Doudeville : découvrez les chars du corso fleuri 2023

Ce 15 août marque le retour du corso fleuri, à Doudeville, en Seine-Maritime. Depuis plusieurs mois, les bénévoles s'activent pour construire sept chars qui vont défiler dans la ville. Plus d'un million de fleurs en papier crépon ont été soigneusement roulées par les bénévoles. Elles sont ensuite collées sur les créations, posées sur des plateaux agricoles.

ⓘ Publicité

"On reçoit le crépon en bandes, et on a plein de bénévoles qui viennent rouler les fleurs, une par une. Il y en a plus de 2.500 au mètre carré" sur les chars, explique Thibaud Raulic, président de l'association Doudeville en fête, qui organise l'événement.

Le thème cette année : les régions françaises. La Normandie est évidemment représentée, avec ses célèbres fromages, les falaises d'Etretat, ainsi que le Mont-Saint-Michel.

Le char de la Normandie, pour le corso fleuri 2023 de Doudeville. © Radio France - Pierre Pillet

L'un des chars du corso fleuri 2023 de Doudeville, avec le Mont-Saint-Michel. © Radio France - Pierre Pillet

Bretagne, Paris, la Polynésie...

Parmi les autres régions qui ont droit à leur char : la Bretagne, et son tableau représentant une bigoudène : "On a mis 25 jours à le faire," en travaillant "jusqu'à trois, quatre heures du matin," explique Steve. Une réalisation qui a elle seule a nécessité 300.000 fleurs.

Parmi les pièces majeures de ce corso 2023 : un tableau représentant une bigoudène, réalisé par Steve et Nadia. © Radio France - Pierre Pillet

Le char de la Bretagne, pour le corso fleuri 2023 de Doudeville. © Radio France - Pierre Pillet

Les bénévoles s'activent à l'approche de l'événement :"Je prends de la colle, je trempe et j'applique la fleur," raconte Christine, qui est en train de poser des petites pièces de crépon autour du phare, sur le char de la Bretagne. Paris, avec la tour Eiffel, la Polynésie, et la Savoie sont aussi mises à l'honneur pour ce défilé 2023 .

Le char représentant la Savoie. © Radio France - Pierre Pillet

La météo complique le travail

Cette année, "la météo a joué des tours," explique Thibaud Raulic : "On a une humidité assez forte, la colle a eu du mal à faire son effet et on a beaucoup de fleurs qui se décollent. C'est la première fois !" dit-il. Le défilé, avec le feu d'artifice du 15 août, a un coût d'environ "40.000 euros" selon l'association, qui espère ravir les habitants, et toutes celles et ceux qui vont venir d'autres villes, voire d'autres pays. L'année dernière, environ 10.000 personnes ont participé au corso fleuri.

Les bénévoles de l'association Doudeville en fête. © Radio France - Pierre Pillet