Fête des librairies indépendantes : les 12 lieux de Drôme et d'Ardèche qui y participent cette année

Elles vivent leur vie en dehors des grands circuits de distribution des livres, loin aussi des plateformes numériques. Et pourtant elles sont toujours là.

Le prix unique du livre

Et le secret de ce modèle économique qui leur tient la tête hors de l'eau, c'est le prix unique du livre. Depuis 1981, en France c'est l'éditeur qui fixe le prix des livres et non pas celui qui les vend. Toutes les librairies vendent les livres au même tarif à quelques centimes près quelque soit leur taille.

"Il y a aussi des aides en cas de reprise qui avantagent les librairies indépendantes si elles le restent" explique Laurence Combe d'Inguimbert, dirigeante de la Nouvelle Librairie Baume à Montélimar. Elle a repris cette librairie, fondée en 1902 en 2021. "Mais si on veut s'enrichir il faut choisir un autre métier" conclut-elle.

La fidélité des clients

Ce sont aussi les clients qui font vivre ces commerces dont les dirigeants expliquent qu'ils ont le plus bas taux de rentabilité. Des clients qui viennent chercher des conseils de lecture, qui viennent échanger avec les libraires ou tout simplement découvrir un nouvel auteur. "C'était incroyablement émouvant de voir nos clients venir nous soutenir pendant la période du Covid" dit Laurence Combe d'Inguimbert.

La Parenthèse à Annonay : une scop

En août 2021, trois salariés ont repris la librairie la Parenthèse à Annonay. Elles sont trois salariées-associées pour la diriger. "La librairie avait fait des résultats intéressants pendant le covid. Nous nous appuyons sur cette trésorerie pour poursuivre l'activité" explique Claire Glayzal, une des trois salariées-associées. Et la librairie peut compter sur ses clients pour continuer. "Les gens viennent nous demander des conseils, ils savent que nous avons lu les livres que nous conseillons, Nous ne sommes pas des vendeuses, mais des libraires" dit Claire Glayzal.

12 librairies indépendantes participent en Drôme et Ardèche

