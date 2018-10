Audrix, Dordogne, France

'Audrix accueillait ce lundi le tournage d'un épisode de la série MONGEVILLE diffusée sur France 3. Dès mardi et jusqu'au 9 octobre, l'équipe sera à Preyssignac-Vic avec Francis Perrin, qui interprète le rôle du juge Mongeville. Dans l'épisode tourné en Dordogne, le juge enquête sur un meurtre qui intervient sur fond de crise agricole avec d'un côté un céréalier usant de pesticide, et de l'autre une exploitation bio. C'est donc Annie Duperey qui joue le rôle d'une exploitante revenue à la terre. Invitée pour ce seul numéro, l'actrice n'a pas hésité une seconde.

Un numéro de trapèze avec Francis Perrin

"Ça me permet aussi de retrouver un très très vieux camarade qui est Francis Perrin. Il se trouve qu'on n'a jamais jamais joué ensemble. Sauf qu'à l'époque j'étais passionnée de cirque et je l'ai entraîné pour faire un numéro de trapèze au gala de l'union. Et en fait la seule chose qu'on ait faite ensemble avec Francis Perrin, c'est un numéro de trapèze !".Là, les deux comédiens vont donc se retrouver pour toute la durée de cet épisode .

Joel Dupuch , ostréiculteur et comédien © Radio France - Valérie Déjean

Autre invité de ce numéro, l'ostréiculteur Joel Dupuch qui a fait ses débuts au cinéma dans le film de Guillaume Canet " les petits mouchoirs". Il joue le rôle d'un céréalier fort en gueule que l'on soupçonne après le meurtre. Il a découvert avec plaisir le village d'Audrix et sa place qui accueille une scène de fête de village.

Tournage d'un épisode de Mongeville sur la place d'Audrix © Radio France - Valérie Déjean

Le tournage se poursuit à Preyssignac Vic jusqu'au 9 octobre. Il faudra sans doute attendre la fin 2019 pour voir " la Ferme de Louise " sur France 3.