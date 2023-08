Drag Race France : rediffusion de la finale au Lambda

Ce vendredi soir c'est la finale de Drag Race France sur France 2. La version française de la compétition télévisée de drag queen est devenu un vrai phénomène du service public. Mais le drag, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un artiste qui performe sur scène en exagérant les codes du féminin pour divertir. La saison 1 du programme a rassemblé près de 7 millions de téléspectateurs l'année dernière et il comptabilise 2,4 millions de vues sur la plateforme France.tv slash.

Quatre finalistes pour une couronne

Tout l'été les meilleurs drag queens de France se sont affrontés à travers différentes épreuves, et il n'en reste plus que quatre : Keihona, Sara Forever, Punani et Mami Watta. Ce soir de nombreux bars de France vont diffuser la finale, comme on le ferait pour des matchs de coupe du monde de foot. À Dijon ça se passera au Lambda. Vicky Stérique et d'autres drag locales vous performer pour animer la soirée. Rendez-vous dès 19h.

Vicky Stérique, drag queen dijonnaire au Lambda © Radio France

Le Lambda, bar queer et inclusif

Le bar a ouvert le 6 Mai dernier sous l'impulsion de Rémi de Castro. Cela faisait plusieurs années qu'il n'y avait plus de bar inclusif à Dijon. C'est une vraie bouffée d'air frais pour la communauté LGBTQ+, qui n'avait plus de lieu pour se réunir. Les assos Aides et Rainbow 21 s'y réunissent régulièrement pour faire de la prévention et créer des espaces d'écoutes et d'entraide.

