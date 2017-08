Drapeau rouge sur la plage du lac de Pont

Après trois années de travaux sur le barrage et une réouverture de la plage repoussée au printemps dernier, c'est la sécheresse qui pousse cette fois la mairie à prendre un arrêté pour interdire la baignade.

La poisse. Il n'y a pas d'autres mots pour qualifier la situation à Pont-et-Massène. Pourtant, la saison avait bien commencé, après trois ans de galère. Les touristes étaient là, 250 à 300 personnes venaient chaque jour profiter de la plage et de l'eau selon le maire Patrick Roux. Mais voilà, la baignade est à nouveau interdite sur le lac de Pont-et-Massène, en vertu d'un arrêté pris lundi. Trop dangereux, estime la municipalité, notamment pour les enfants. Au début de la saison estivale, le niveau était de 21 mètres. A peine deux mois plus tard, l'eau atteint péniblement les 19 mètres. Cet interdiction, c'est un crève-coeur pour Patrick Roux.

La plage ne connaît pas encore les grosses affluences d'avant les travaux © Radio France - Arnaud Racapé

Déçu, en colère, aigri

"Je suis déçu, je suis en colère aussi. 2015, on explique effectivement les travaux, donc on était prévenus. Par contre en 2016 ça ne se passe pas bien, on a un problème technique juste avant la fin des travaux, du coup pas de saison, catastrophique pour l'économie de notre commune, en particulier pour le camping. Et aujourd'hui voilà : cette sécheresse, cette canicule, indéniables. Cela fait trois ans de suite, pour moi cela fait trois ans de trop. Quand je vois tous ces touristes qui sont de passage et qui ont prévu de rester quinze jours ou trois semaines et qui au bout de quelques jours repartent, je suis un peu aigri."

Le lac de Pont, un réservoir avant tout

Cette situation, elle est due à la fois au manque de pluie, et au fait que le lac de Pont est avant tout un réservoir. Avec sa plage de sable, son plongeoir et ses activités nautiques en effet, il fait vite oublier sa fonction majeure en période de sécheresse : alimenter la rivière Armançon, et le canal de Bourgogne. Patrick Roux précise : "A l'heure où je vous parle, il y a environ 100 litres d'eau par seconde qui arrivent dans le lac. De l'autre côté, on nous demande 600 litres par seconde. C'est-à-dire que nous perdons 500 litres par seconde. Et donc on s'aperçoit qu'on a 3-4 centimètres d'eau en moins chaque jour."

Malgré un franc sourire, le maire de Pont-et-Massène Patrick Roux a vraiment l'impression d'être maudit © Radio France - Arnaud Racapé

Inquiétude des commerçants

Avec deux mètres d'eau envolés depuis la mi-juin, le réservoir n'offre plus les conditions de sécurité optimales pour les baigneurs, d'où l'arrêté municipal pris par Patrick Roux, et l'inquiétude affichée aussi par Emerick, le gérant du snack de la plage. "Bien sûr que ça nous inquiète. Cela a forcément un impact sur la clientèle, y compris sur la clientèle fidèle. Mais en même temps on a bien vu aussi que l'eau baissait à vue d’œil. Pas de pluie, pas de remontée du lac ; pluie, pas de clientèle, donc c'est un peu compliqué en ce moment !"

En attendant, certains comme Anne et Annie décident de braver l'interdit : "On va faire attention avec les enfants, mais oui, à partir du moment où l'eau n'est pas insalubre, je vais me baigner !", insiste la première. Quant à la seconde, en grande habituée des lieux, elle n'avait même pas vu le drapeau rouge d'interdiction. "Je connais parfaitement les lieux, je n'ai même pas regardé. Pour moi, la baignade est formidable, ni trop chaude, ni trop froide. Pour quelqu'un qui sait nager, il n'y pas de problème. Pour les enfants, ça nécessite un peu de surveillance de la part des parents."

A noter que les activités de pédalo et de bateaux électriques restent pour le moment ouvertes au public.