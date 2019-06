Drevant : une partie du théâtre antique, accessible au public dès cet été

Il y a un an , débutaient les travaux de restauration du théâtre antique de Drevant, près de St-Amand-Montrond, l'un des plus beaux sites archéologiques du centre de la France. L'état investit plus de 4 millions d'euros pour quatre années de travaux. Bonne nouvelle : ça avance bien.

Drevant, France

Pour l'instant, des grilles cadenassées empêchent encore l'accès au théâtre antique, mais dès cet été, le secteur Sud, devrait être à nouveau ouvert aux visiteurs. Les archéologues et les maçons ont déjà restauré environ un quart de l'édifice, l'un des plus beaux vestiges gallo romains du centre de la France. Les murs ont changé de couleur et ont blanchi : " Avant ils étaient couverts par du ciment donc ça tirait vers les gris, explique Victorine Mataouchek, archéologue en charge du chantier, et nous on restaure totu cela à la chaux. Le ciment asphyxiait la pierre et précipitait sa ruine. On essaie de retrouver, grâce à la chaux, les couleurs antiques. Nos relevés sur la maçonnerie sont également très intéressants. On pensait qu'il y avait eu deux ou trois périodes de construction sur le site, on en a découvert une dizaine ! "

Archéologues et bénévoles vous accueilleront sur le chantier de restauration du théâtre antique de Drevant à l'occasion des journées nationales de l'archéologie les 14, 15 et 16 juin. © Radio France - Michel Benoit

Car l'enjeu du chantier est également là : mieux connaitre les différents usages du lieu. On sait que le théâtre remonte au IIème siècle, mais ensuite comment le site a t-il été reconverti ? : " On voudrait savoir précisément jusqu'à camp de ce lieu est resté un théâtre, questionne Victorine Mataouchek. On sait qu'il y a une réoccupation vers les 5éme ou 6éme siècle, avec différents artisans qui s'installent sous les arches de la façade sud ou sous le bâtiment de scène. On sait qu'il y a un bâtiment du XIIéme siècle qui s'installe sans doute au milieu des gradins, alors que l'arène centrale est remblayée et donc la question est maintenant de savoir l'impact de cette réoccupation médiévale."

La partie Sud du théâtre antique est pratique entièrement restaurée © Radio France - Michel Benoit

Une gravure du XVIIéme laisse penser qu'un grand bâtiment siégeait au milieu du site. On a cru à une église, mais ce n'est probablement pas le cas... Il reste de nombreuses zones d'ombres à lever. Les touristes peuvent toujours découvrir le site de l'extérieur.

L'arène, les murs et gradins de la partie nord du théâtre antique de Drevant, qu'il reste à restaurer. © Radio France - Michel Benoit

Drevant, petite cité de caractère, attire toujours du monde, grâce à son prieuré du XIIéme siècle, ses bateaux électriques sur le canal de Berry, dont les bords sont accessibles désormais aux vélos : " On s'attend à un afflux supplémentaire grâce au canal de Berry à vélo, aménagé sur une cinquantaine de km entre St-Amand-Montrond et Montluçon, espère Bernard Jamet, le maire de Drevant. Notre village sera l'un des sites majeurs pour les cyclistes. Sachant que l'autre partie du canal de Berry à vélo sera aménagée d'ici quatre ans vers Sancoins , La Guerche."

En haut à droite, un vomitoire : c'est par cette arche que les spectateurs accédaient aux gradins du théâtre antique. © Radio France - Michel Benoit

Réouverture totale du théâtre gallo romain de Drevant en 2021, mais vous pourrez découvrir le chantier les 14, 15 et 16 juin à l'occasion des journées nationales de l'archéologie.